На Миколаївщині очікується потепління до +19 градусів

Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

У четвер, 30 жовтня, у Миколаєві та області очікується тепла погода без опадів.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Вдень температура повітря сягатиме +14…+19°С, вночі — +3…+8°С. У Миколаєві — трохи тепліше: вночі +4…+6°С, вдень — до +19°С. Вітер південно-західний, 9–14 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко також повідомила, що останні дні жовтня порадують українців теплою та сухою погодою.

За її прогнозом, 30 жовтня температура повітря вдень сягатиме +12…+16°С, а на півдні та заході країни місцями підніметься до +18°С. Опади можливі лише локально — вночі на сході та ввечері на заході країни.

«Словом, четвер виявиться хоч якоюсь приємною компенсацією за відсутність класичного», — зазначила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Також українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

