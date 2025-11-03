Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, фото «МикВісті»

Миколаївщина досі не має оновленого регіонального плану управління відходами. Попередній документ втратив чинність ще у 2020 році, а новий так і не був завершений через брак фінансування.

Про це йде мова у матеріалі «МикВісті»: «Від реформи до реальності: як Миколаївщина бореться зі сміттям без регіонального плану».

У 2020 році Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА замовило розробку плану за понад 2 мільйони гривень. Виконавцем стало львівське ТОВ «ІНТЕРОЙЛ СЕРВІС», яке погодилось виконати роботи за 1,8 мільйона гривень. План мали створити у п’ять етапів, однак через скорочення бюджету реалізували лише два з них і частину третього. Готового документа область не отримала.

Скриншот тендеру з системи Prozorro

За словами голови екологічної комісії Миколаївської облради Алли Ряжських, нині документ потребує доопрацювання, адже законодавство у сфері управління відходами суттєво змінилося.

«Не думаю, що за два місяці можна доробити настільки серйозний документ. Частина розділів уже є, але від початку розробки відбулися суттєві зміни. Потрібно оновити аналітичні дані й адаптувати план до нових вимог», — зазначила Ряжських

У Миколаївській обласній військовій адміністрації пояснюють, що завершити розробку плану поки неможливо — через різке скорочення надходжень екологічного податку після 2022 року. Зупинка великих промислових підприємств і портів зменшила доходи цільового фонду, з якого фінансуються екологічні програми.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

«Обласна адміністрація вже неодноразово зверталася до громадських та міжнародних організацій із проханням допомогти профінансувати завершення Регіонального плану управління відходами. Це важливий документ для створення сучасної системи поводження зі сміттям у громаді», — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що в Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько 20 мільйонів євро.

Тим часом у Миколаєві питання сортування сміття піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.