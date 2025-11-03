В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

Сміттєзвалище під Миколаєвом, фото: архів «МикВісті»

В Очакові планують побудувати нову сортувальну лінію для сміття. На її будівництво потрібно близько 15-20 мільйонів євро.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Від реформи до реальності: як Миколаївщина бореться зі сміттям без регіонального плану».

Мер Очакова Сергій Бичков у коментарі «МикВісті» сказав, що місцевий полігон працює на рівні «минулого століття» та потребує оновлення. Його відкрили ще у 1980-ті роки і станом на зараз там накопичилось 79% від проєктного об’єму накопичення.

— У нас є полігон, ми там розміщуємо сміття, але це все рівень минулого століття, якщо порівнювати з Європою сьогодні. У нас немає заводу з переробки сміття, немає сортувальних ліній. Пластик ми сортуємо окремо самостійно і якщо люди кидають його в окремі контейнери, — говорить Сергій Бичков.

У місті будувати новий сучасний полігон складно, бо немає вільної землі, а сільськогосподарські ділянки надто дорогі. Тому наразі розробляється проєкт запуску сортувальної лінії на існуючому полігоні. Для реалізації задуманого місту потрібно близько 20 мільйонів євро.

— Ми зараз працюємо з міжнародними партнерами по встановленню сортувальної лінії: біосміття, скло, залізо, пластик, папір. Загалом, щоб сортувальна лінія була на 5 видів сміття. Цей проєкт буде коштувати місту близько 15-20 мільйонів євро. Це буде міжнародна допомога, я сподіваюся. Скоріш за все це буде якийсь грант і кредит від ЄБРР чи ЄІБ, — розповідає мер.

В громаді поки не знають, як саме має працювати комплекс для сортування та переробки відходів. Наразі вивчаються потреби громади, щоб мати технічні висновки на основі який вже будуватимуть сам комплекс.

— Я був за кордоном, бачив цю лінію, зняв відео, спілкувався з проєктантами. Зараз ми надаємо їм технічні висновки про нашу потребу, тобто: морфологію сміття, його кількість, забезпечення, можливість встановлення лінії, площу, яка є. Вони беруть ці дані і починають працювати. І дають нам пояснювальну записку до проєкту. Тобто що це можливо зробити, це буде ось така лінія, це буде ось таке сортування, це буде коштувати стільки. Будь ласка, замовляйте проєкт. Можна замовити в них за кордоном, можна замовити в нас, — говорить Олексій Васьков.

Нагадаємо, що таке питання також розглядають у Миколаєві. Зокрема у коментарі «МикВісті» міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що підтримує реалізацію проєкту з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві, над яким місто працювало останні 5 років. Однак вирішити це має депутатський корпус після детального вивчення проєкту.

Сміттєзвалище Миколаєва

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2025 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проєкт рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.