«Потрібні правила, які всіх влаштують», — Сєнкевич закликав депутатів активніше долучатися до розробки умов конкурсу на сортувальну лінію

Чинний полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото: архів «МикВісті»

До робочої групи з підготовки нових умов конкурсу з будівництва сортувальної лінії на міському полігоні долучився лише один депутат. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав депутатів активніше долучатися до роботи.

Про це стало відомо під час засідання сесії Миколаївської міської ради 11 вересня, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, що на попередньому засіданні 4 вересня міський голова Олександр Сєнкевич запропонував, аби голови фракцій та депутати подали до апарату ради списки охочих увійти до робочої групи. До неї також залучать профільних чиновників, відповідальних за підготовку проєктів рішень.

«На Минулому пленарному засіданні я звернувся до депутатів міської ради для того, щоб вони протягом 10 робочих дній звернулися до апарату ради стосовно того, що вони хочуть брати участь у роботі групи щодо створення нових умов для проведення конкурсу на сортувальну лінію. Станом на сьогодні жодна заява до апарату ради не надійшла», — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Після цього з апарату ради виправили мера зазначивши, що одна заява таки була від депутата Олександра Берези. Олександр Сєнкевич закликав інших депутатів бути активнішими і надсилати свої пропозиції щодо проведення нового конкурсу.

«Я прошу вас направити в електронному вигляді чи будь-якому іншому, ваші заяви щодо розробки конкурсних умов для конкурсу, результати якого ми з вами не затвердили, тому що когось та щось не влаштовувало. Ми маємо розробити такі правила, які влаштовуватимуть всіх, затвердити їх на сесії та провести конкурс. Бо від того, що ми не затвердили попередній конкурс сміття з нашого полігону не зникло», — додав мер міста.

Сортувальна лінія у Миколаєві: як пройшов конкурс

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

