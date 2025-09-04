Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    4 вересня, 2025

  • 28.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 28.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Сєнкевич пропонує депутатам спільно оновити умови конкурсу на сортування сміття. Фото: Новини.LIVEСєнкевич пропонує депутатам спільно оновити умови конкурсу на сортування сміття. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав депутатів долучитися до підготовки нових умов конкурсу з будівництва сортувальної лінії на міському полігоні.

Про це він сказав 4 вересня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті». 

Олександр Сєнкевич запропонував, щоб голови фракцій та позафракційні депутати подали до апарату ради заяви з переліком тих, хто бажає працювати в групі. Туди ж увійдуть профільні чиновники, які займаються підготовкою проєктів рішень.

— У нас затихла інформація стосовно нашої сортувальної лінії біля полігону, але це не означає, що ми не продовжуємо роботу в цьому напрямку. Нічого незаконного або протиправного ми не робимо, навпаки ми дивимося в майбутнє і хочемо робити наше місто екологічно чистим. Тому для того, щоб у нас не було ніяких кривотоків, міркувань і таке інше, я прошу подати заяви до апарату ради від голів фракції, а також позафракційних депутатів, з переліком депутатів, яких ми візьмемо в робочу групу, для опрацювання нових конкурсних умов для проведення цього конкурсу для того, щоб його потім затвердити сесією. Тому, будь ласка, всі, хто хоче це зробити, можете в вільній формі звернутися до апарату ради, що прошу нас включити в цю групу. Ми створимо групу депутатів, чиновників, які займаються підготовкою умов конкурсу і проєкту рішення. І разом винесемо в цій робочій групі, проголосуємо про нові умови конкурсу, які ми обов'язково повинні з вами провести публічно, прозоро, — сказав мер Миколаєва. 

Після затвердження нових умов конкурс планують широко презентувати. За словами Сєнкевича, Миколаїв запросить інвесторів через українські та міжнародні ЗМІ, а також звернеться до закордонних партнерів.

— Як тільки ми сформуємо з вами цей перелік конкурсних умов і проголосуємо за проведення цього конкурсу, будемо запрошувати, як і казали, по всім засобам масової інформації, в тому числі і національним, а також нашим міжнародним партнерам, наші міста-побратими, наші данійські партнери, першочергово через Офіс Данії, будемо запрошувати і потенційних інвесторів для влаштування сортувальної лінії на миколаївському полігоні, — додав мер.

 

Сортувальна лінія у Миколаєві: як пройшов конкурс

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття».

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий
Це віддаляє Миколаїв від передових європейських практик та вимог, — офіційна заява «ЛНК Ресайслінг» щодо сортування сміття
Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття
Реклама

Читайте також:

новини

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

Юлія Бойченко
новини

В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

Аліна Квітко
новини

«На вивчення є хвилина», — депутат Коваленко невдоволений, що проєкти рішень депутати отримують за день до сесії

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття
Це віддаляє Миколаїв від передових європейських практик та вимог, — офіційна заява «ЛНК Ресайслінг» щодо сортування сміття
Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

Кім різко відповів депутатам, які критикували фінансування обласної варти: 82% збитих шахедів – за їх участю

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

4 години тому

Куди піти цього тижня у Миколаєві: головні події та заходи

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay