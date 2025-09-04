Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Сєнкевич пропонує депутатам спільно оновити умови конкурсу на сортування сміття. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав депутатів долучитися до підготовки нових умов конкурсу з будівництва сортувальної лінії на міському полігоні.

Про це він сказав 4 вересня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Олександр Сєнкевич запропонував, щоб голови фракцій та позафракційні депутати подали до апарату ради заяви з переліком тих, хто бажає працювати в групі. Туди ж увійдуть профільні чиновники, які займаються підготовкою проєктів рішень.

— У нас затихла інформація стосовно нашої сортувальної лінії біля полігону, але це не означає, що ми не продовжуємо роботу в цьому напрямку. Нічого незаконного або протиправного ми не робимо, навпаки ми дивимося в майбутнє і хочемо робити наше місто екологічно чистим. Тому для того, щоб у нас не було ніяких кривотоків, міркувань і таке інше, я прошу подати заяви до апарату ради від голів фракції, а також позафракційних депутатів, з переліком депутатів, яких ми візьмемо в робочу групу, для опрацювання нових конкурсних умов для проведення цього конкурсу для того, щоб його потім затвердити сесією. Тому, будь ласка, всі, хто хоче це зробити, можете в вільній формі звернутися до апарату ради, що прошу нас включити в цю групу. Ми створимо групу депутатів, чиновників, які займаються підготовкою умов конкурсу і проєкту рішення. І разом винесемо в цій робочій групі, проголосуємо про нові умови конкурсу, які ми обов'язково повинні з вами провести публічно, прозоро, — сказав мер Миколаєва.

Після затвердження нових умов конкурс планують широко презентувати. За словами Сєнкевича, Миколаїв запросить інвесторів через українські та міжнародні ЗМІ, а також звернеться до закордонних партнерів.

— Як тільки ми сформуємо з вами цей перелік конкурсних умов і проголосуємо за проведення цього конкурсу, будемо запрошувати, як і казали, по всім засобам масової інформації, в тому числі і національним, а також нашим міжнародним партнерам, наші міста-побратими, наші данійські партнери, першочергово через Офіс Данії, будемо запрошувати і потенційних інвесторів для влаштування сортувальної лінії на миколаївському полігоні, — додав мер.

Сортувальна лінія у Миколаєві: як пройшов конкурс

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

