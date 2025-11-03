  • понеділок

Сильний туман та дощ: якою буде погода на Миколаївщині завтра

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині вночі та вранці 4 листопада очікується сильний туман, який суттєво знизить видимість на дорогах — до 100–500 метрів.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі. Через погодні умови в області та місті Миколаєві оголосили жовтий рівень небезпечності.

Вдень синоптики прогнозують невеликий дощ та теплу погоду. Атмосфера залишатиметься мінливо хмарною.

Температура повітря по області становитиме:

  • вночі — +5…+10°C,
  • вдень — +12…+17°C.

У Миколаєві очікується трохи вищі показники:

  • вночі — +7…+9°C,
  • вдень — +14…+16°C.

Рятувальники та синоптики закликають водіїв бути уважними на дорогах через знижену видимість і слизьке покриття.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Також українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

