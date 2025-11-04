Можливі затори: у Миколаєві ремонтують покриття на вулиці Велика Морська

У Миколаєві ремонтуватимуть покриття на вулиці Велика Морська, 4 листопада. Фото: КП «ЕЛУ Автодоріг»

Сьогодні, 4 листопада, ремонтуватимуть аварійне покриття на вулиці Велика Морська. Через це на дорозі можливі затори.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг».

Зазначається, що на асфальтованій смузі усувають нерівності та вибоїни, які утворились внаслідок високого транспортного навантаження, та потребують термінового втручання.

У Миколаєві ремонтуватимуть покриття на вулиці Велика Морська, 4 листопада. Фото: КП «ЕЛУ Автодоріг»

Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де тривають ремонтні роботи, та дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше депутати Миколаївської обласної ради ухвалили звернення до Кабінету Міністрів України з проханням виділити більше коштів на ремонт і утримання доріг державного та обласного значення у 2026 році.