Можливі затори: у Миколаєві ремонтують покриття на вулиці Велика Морська
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
11:06, 04 листопада, 2025
-
Сьогодні, 4 листопада, ремонтуватимуть аварійне покриття на вулиці Велика Морська. Через це на дорозі можливі затори.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг».
Зазначається, що на асфальтованій смузі усувають нерівності та вибоїни, які утворились внаслідок високого транспортного навантаження, та потребують термінового втручання.
Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де тривають ремонтні роботи, та дотримуватись правил дорожнього руху.
Нагадаємо, раніше депутати Миколаївської обласної ради ухвалили звернення до Кабінету Міністрів України з проханням виділити більше коштів на ремонт і утримання доріг державного та обласного значення у 2026 році.
Останні новини про: Дороги
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.