  • вівторок

    4 листопада, 2025

  • 11.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Можливі затори: у Миколаєві ремонтують покриття на вулиці Велика Морська

У Миколаєві ремонтуватимуть покриття на вулиці Велика Морська, 4 листопада. Фото: КП «ЕЛУ Автодоріг»У Миколаєві ремонтуватимуть покриття на вулиці Велика Морська, 4 листопада. Фото: КП «ЕЛУ Автодоріг»

Сьогодні, 4 листопада, ремонтуватимуть аварійне покриття на вулиці Велика Морська. Через це на дорозі можливі затори.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг».

Зазначається, що на асфальтованій смузі усувають нерівності та вибоїни, які утворились внаслідок високого транспортного навантаження, та потребують термінового втручання.

У Миколаєві ремонтуватимуть покриття на вулиці Велика Морська, 4 листопада. Фото: КП «ЕЛУ Автодоріг»У Миколаєві ремонтуватимуть покриття на вулиці Велика Морська, 4 листопада. Фото: КП «ЕЛУ Автодоріг»
У Миколаєві ремонтуватимуть покриття на вулиці Велика Морська, 4 листопада. Фото: КП «ЕЛУ Автодоріг»У Миколаєві ремонтуватимуть покриття на вулиці Велика Морська, 4 листопада. Фото: КП «ЕЛУ Автодоріг»

Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де тривають ремонтні роботи, та дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше депутати Миколаївської обласної ради ухвалили звернення до Кабінету Міністрів України з проханням виділити більше коштів на ремонт і утримання доріг державного та обласного значення у 2026 році.

Останні новини про: Дороги

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг
На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною
Автотрасу «Одеса — Рені» планують реконструювати, але роботи почнуть після завершення війни
Реклама

Читайте також:

новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
новини

В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

Юлія Бойченко
новини

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дороги

Автотрасу «Одеса — Рені» планують реконструювати, але роботи почнуть після завершення війни
На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною
«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд

3 години тому

Reuters: Єврокомісія визнає прогрес України на шляху до ЄС, але наголошує на проблемах із корупцією

Головне сьогодні