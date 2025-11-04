Жителі Миколаєва набрали майже 7,5 млн літрів безкоштовної води за місяц

Миколаївці набрали майже 7,5 млн літрів безкоштовної води. Фото: «МикВісті»

У жовтні мешканці Миколаєва отримали приблизно 7,5 мільйона літрів очищеної води у бюветах, які облаштовали на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Як повідомили на підприємстві, з початку року миколаївцям видали вже 91,6 мільйона літрів води.

Нині в місті працює 79 пунктів видачі води в усіх районах Миколаєва. Їхнє технічне обслуговування, планові роботи та контроль якості забезпечують фахівці «Миколаївоблтеплоенерго».

Воду можна набрати щодня з 05:00 до 24:00.

Для того, щоб миколаївці завжди були в курсі, де можна набрати воду, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює дані онлайн:

Нагадаємо, у Миколаєві перевірили десять пунктів безкоштовної видачі питної води та виявили два, де вода не відповідає встановленим нормам для споживання.

Читайте також статтю «МикВісті» «Вже набридло тягати ті баклажки». Чи отримає Миколаїв питну воду у 2025 році?».