  • вівторок

    4 листопада, 2025

  • 11.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Синоптики попереджають про сильний туман на Миколаївщині

Синоптики попереджають про сильний туман на Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»Синоптики попереджають про сильний туман на Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Уночі та вранці 5 листопада на Миколаївщині та в обласному центрі очікується сильний туман із видимістю 100–500 метрів. Рівень небезпечності — I (жовтий).

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, 5 листопада в області буде хмарно, місцями дощитиме. Вітер північний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +5 до +10°C, удень — від +10 до +15°C.

У Миколаєві синоптики прогнозують вночі +7…+9°C, удень +12…+14°C. Через туман жителів регіону закликають бути обережними на дорогах і дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Останні новини про: Миколаївщина

Каратисти з Миколаївщини вибороли друге місце на Кубку України
Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві
Збив і залишив помирати: на Первомайщині водія підозрюють у смертельній ДТП
Реклама

Читайте також:

новини

Як вони виживають?, — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

Аліна Квітко
новини

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги на 6-й Слобідській — тепер там буде двосторонній рух

Аліса Мелік-Адамян
новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Збив і залишив помирати: на Первомайщині водія підозрюють у смертельній ДТП
Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві
Каратисти з Миколаївщини вибороли друге місце на Кубку України

Не гріти будинки до 20-22°C, а одягати светри, — голова «Укренерго» про опалювальний сезон

Труханов оскаржує рішення суду про цілодобовий домашній арешт

4 години тому

Миколаїв витратить ₴24 млн на ремонт дороги від проспекту Центрального до 1-ї Воєнної

Головне сьогодні