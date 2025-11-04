Синоптики попереджають про сильний туман на Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Уночі та вранці 5 листопада на Миколаївщині та в обласному центрі очікується сильний туман із видимістю 100–500 метрів. Рівень небезпечності — I (жовтий).

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, 5 листопада в області буде хмарно, місцями дощитиме. Вітер північний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +5 до +10°C, удень — від +10 до +15°C.

У Миколаєві синоптики прогнозують вночі +7…+9°C, удень +12…+14°C. Через туман жителів регіону закликають бути обережними на дорогах і дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.