Зарплати на Миколаївщині зросли майже на 60%: де зараз платять найбільше

На Миколаївщині зарплати зросли майже на 60%. Фото: ukrinform.uaНа Миколаївщині зарплати зросли майже на 60%. Фото: ukrinform.ua

В Україні за дев’ять місяців 2025 року зарплати змінилися нерівномірно — найбільше зростання зафіксовано у сферах реклами, дизайну, IT, освіти, перекладу та на посадах для початківців.

Про це повідомила платформа «OLX Робота».

На півдні України, зокрема в Миколаївській області, медіанні зарплати у вересні помітно зросли.

  • У сфері клінінгу та хатнього персоналу вони піднялися до 9,6 тисяч гривень (+63% з початку року).
  • У категорії колл-центрів та телекомунікацій — до 20 тисяч гривень (+43%).

Подібна динаміка спостерігалася і в інших південних регіонах:

  • У Запорізькій області зарплати у сфері реклами та дизайну підвищилися до 17,5 тисяч гривень (+59%), а у телекомунікаціях — до 27,5 тисяч гривень (+38%).
  • На Одещині в категорії банків, фінансів, страхування та юриспруденції середня зарплата досягла 26,8 тисяч гривень (+45%), а для шукачів без досвіду — 19 тисяч гривень (+35%).
  • У Дніпропетровській області на аналогічних вакансіях зафіксовано зростання до 17,5 тисяч гривень (+46%).

Загалом у південних і південно-східних областях рівень зарплат у вересні зріс на 35–63% порівняно з початком року.

Водночас у центральних і західних регіонах рекордні темпи зростання спостерігалися у сферах ІТ, реклами та дизайну, освіти, культури й нерухомості. Наприклад, у Черкаській області медіанна зарплата в дизайні зросла на 138%, а у Житомирській — у сфері ІТ досягла 28,8 тисячі гривень (+130%).

Нагадаємо, що зарплати представників робітничих професій в Україні за останні роки зросли у кілька разів — найвищі нині у мулярів, штукатурів і сантехніків.

Слід також зазначити, що у червні 2025 року середня зарплата в Миколаївській ОВА перевищила 43 тисячі гривень, регіон посідає сьоме місце серед обласних адміністрацій. Найвищі доходи отримували держслужбовці Херсонщини — понад 66 тисяч гривень.

