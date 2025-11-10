«Буде проблема з відсутністю людей»: Сєнкевич заявив, що безробіття у Миколаєві може виникнути після війни

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що безробіття у Миколаєві може виникнути після війни. Фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що зараз в місті немає критичної ситуації з безробіттям, однак після завершення війни може виникнути нестача робочих кадрів.

Про це він розповів в інтерв’ю hromadske.

За словами мера, наразі у місті є багато вакансій на комунальних та приватних підприємствах. Проте після війни, коли розпочнеться відбудова та відновлення виробництва, може виникнути дефіцит робочої сили.

Реклама

— У нас багато вакансій на різних міських підприємствах, та критичної ситуації з безробіттям немає. Але це проблема, яка може бути в Миколаєві після закінчення війни. Тому що великі підприємства в місті не працюють. Миколаїв втратив значну частину доходів від податку на доходи фізичних осіб. Коли потрібно буде запускати підприємства й займатись питаннями відбудови, у нас може бути велика проблема з відсутністю людей. Якщо люди повертатимуться, їх потрібно буде забезпечувати роботою, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Однак уже зараз місто стикається з нестачею робочих рук: частина мешканців виїхала, а частина мобілізована. Попри це, міська інфраструктура продовжує працювати стабільно.

— Нам справді бракує людей. У нас неукомплектовані кадри, тому що багато людей виїхали, а якась частина мобілізована. Постійно є вакансії — починаючи від прибирання вулиць і закінчуючи системами критичної інфраструктури: опалення, водопостачання тощо. Але це не критично. Сьогодні немає ситуації, що нам бракує людей для того, щоб подавати воду, електроенергію чи опалення. Ситуація складна, але держава передбачає для людей таких професій бронювання на рівні 50%, — зазначив міський голова.

Він додав, що міська влада вже співпрацює з іноземними партнерами та організаціями роботодавців, щоб підготувати кадри для відбудови міста. Одним із головних напрямів цієї співпраці є допомога у підготовці робітничих спеціалістів, закупівлі обладнання та навчанні фахівців технічних професій через профтехучилища.

Нагадаємо, на Миколаївщині кількість шукачів роботи вдвічі перевищує число наявних вакансій. Подібна ситуація спостерігається і в інших прифронтових регіонах — на Херсонщині цей показник утричі більший, а на Донеччині — удесятеро.