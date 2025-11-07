  • пʼятниця

Податківці Миколаївщини відзвітували, що після перевірок до бюджету донарахували майже ₴1,8 млрд

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

З січня по жовтень цього року податківці Миколаївської області провели 676 перевірок. За їх результатами до бюджету донарахували майже 1,8 мільярда гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що з цієї суми офіційно погодили до сплати лише 1,1 мільйона гривень, а реально сплатили — 46,7 мільйона.

Також перевірки дали такі результати:

  • зменшено збитки підприємств, які можна було зарахувати до витрат, на 189 мільйонів гривень;
  • зменшено податок на додану вартість, заявлений до відшкодування з бюджету, на 33 мільйона гривень;
  • зменшено податковий кредит, який можна переносити на наступний період, на 67 мільйонів гривень.

У податковій зазначають, що перевіряють лише ті компанії, які мають ознаки порушень. Також там наголошують, що реагують на звернення громадян і працюють, щоб наповнювати бюджет та запобігати зловживанням.

Нагадаємо, протягом десяти місяців 2025 року платники податків Миколаївської області сплатили до зведеного бюджету 13,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

