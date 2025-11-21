Роботодавці Миколаївщини сплатили майже ₴14 млрд єдиного внеску
За десять місяців цього року роботодавці та інші платники Миколаївської області перерахували до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування 13,9 мільярди гривень єдиного внеску.
Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 19% (або на 2,2 мільярди гривень) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Податківці нагадали, що з 2025 року відновлено обов’язок сплачувати єдиний внесок «за себе» на загальних підставах для:
-
фізичних осіб-підприємців,
-
осіб, які провадять незалежну професійну діяльність,
-
членів фермерських господарств.
Крім того, з цього року податковий розрахунок з ЄСВ необхідно подавати щомісяця, а не щоквартально, як було раніше. Нові правила стосуються всіх підприємств та фізичних осіб-підприємців, які виплачують доходи фізичним особам.
Нагадаємо, що за сім місяців цього року роботодавці Миколаївщини сплатили до пенсійного та соціальних фондів України 9,4 мільярда гривень ЄСВ.
