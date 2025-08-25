Роботодавці Миколаївщини перерахували понад ₴9 млрд ЄСВ

Роботодавці Миколаївщини перерахували понад ₴9 млрд єдиного внеску. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За сім місяців цього року роботодавці Миколаївщини сплатили до пенсійного та соціальних фондів України 9,4 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Про це повідомили обласному управлінні Державної податкової служби.

Податківці зазначили, що це показник єдиного внеску майже на 18% або на 1,4 мільярда гривень більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

