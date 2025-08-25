Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    25 серпня, 2025

  • 21°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 21° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Роботодавці Миколаївщини перерахували понад ₴9 млрд ЄСВ

Роботодавці Миколаївщини перерахували понад ₴9 млрд єдиного внеску. Ілюстративне фото: «МикВісті»Роботодавці Миколаївщини перерахували понад ₴9 млрд єдиного внеску. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За сім місяців цього року роботодавці Миколаївщини сплатили до пенсійного та соціальних фондів України 9,4 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). 

Про це повідомили обласному управлінні Державної податкової служби. 

Податківці зазначили, що це показник єдиного внеску майже на 18% або на 1,4 мільярда гривень більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

Раніше повідомлялось, що у січні-липні 2025 року жителі Миколаївської області перерахували до державного бюджету 1,6 мільярда гривень військового збору, що майже втричі перевищує минулорічні показники.

Останні новини про: Миколаївщина

Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴629 млн за землю
На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж: вогонь охопив понад 89 га
Рада обмежила доступ до реєстру нерухомості: як голосували нардепи від Миколаївщини
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
новини

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Рада обмежила доступ до реєстру нерухомості: як голосували нардепи від Миколаївщини
На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж: вогонь охопив понад 89 га
Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴629 млн за землю

Історичне золото: миколаївська гімнастка Перемета стала чемпіонкою світу у складі збірної України

У День Незалежності з полону повернулися миколаївські морпіхи

2 години тому

До Києва приїхав прем’єр-міністр Норвегії

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay