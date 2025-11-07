  • пʼятниця

У Львові будують сучасний крематорій: відкриття запланували на весну

У Львові будують сучасний крематорій. Фото: Львівська міська радаУ Львові будують сучасний крематорій. Фото: Львівська міська рада

У Львові на Голосківському кладовищі триває будівництво першого в місті крематорію. Наразі готовність об’єкта становить близько 60%, його відкриття запланували на весну 2026 року.

Як повідомив голова Львівської міської ради Андрій Садовий підрядна організація вже завершила бетонування більшої частини будівлі. Для майбутнього крематорію звели 70% стін, проклали основні мережі та змонтовано складні конструктивні елементи, зокрема аркове склепіння.

У Львові будують сучасний крематорій. Фото: Львівська міська радаУ Львові будують сучасний крематорій. Фото: Львівська міська рада

За інформацією міськради Львову, це буде перший в Україні крематорій із сучасним європейським обладнанням: печі для нього виготовлятимуть в Іспанії. Їх доставку до Львова очікують наприкінці листопада. Кожна така піч зможе виконувати до 10 кремацій на день.

Розмови про облаштування крематорію на території Львівщині розпочалися ще у 2021 році. Саме ж Будівництво крематорію розпочали 2 січня цього року, одразу після закладення капсули. Спершу виконали підготовчі роботи — розчистили територію та демонтували старі споруди. Паралельно тривали тендерні процедури. У червні проєкт отримав позитивний експертний висновок, а в липні місто уклало договір із підрядником.

У серпні будівництво офіційно стартувало — почалися земляні роботи, облаштування котлованів під фундаменти, встановлення огорожі, підведення електропостачання та освітлення.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що будівництво крематорію є важливим для громади міста.

— Зазначу, що будівництво крематорію є критично важливим для громади міста Львова. Адже, якщо подивитися статистику тих міст України, де є кремація — Київ, до прикладу, то половина людей заповідають, щоб їх кремувати. Також у Львові люди заповідають кремацію. Тоді доводиться організовувати відповідний транспорт, щоб їхати на кремацію до Києва і назад. Відтак наявність крематорію у нас є вигідною з усіх точок зору. Кремування також є дешевше, ніж звичне поховання з усім сервісом — приблизно на 30% дешевша ціна, — підкреслив він.

Андрій Садовий на будівництві крематорію у Львові . Фото: Львівська міська радаАндрій Садовий на будівництві крематорію у Львові . Фото: Львівська міська рада

Нагадаємо, у Миколаєві також неодноразово порушували питання будівництва міського крематорію. Кілька років тому електронна петиція миколаївки Анастасії Бушкової на цю тему зібрала необхідну кількість підписів.

«Місць на кладовищах із кожним роком стає все менше і менше. Мені здається, майбутнє — за крематоріями. У Європі сьогодні кремують близько 70% померлих, у Японії — до 98%. Підтримайте ідею будівництва крематорію», — йшлося у тексті.

А у 2018 році міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв про намір розпочати будівництво крематорію поблизу Балабанівського кладовища. Втім, надалі ця ініціатива так і не отримала розвитку.

