Україну обрали до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки

ЮНЕСКО. Фото: сайт UNESO

Україна ще раз увійшла до Виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025–2029 років, отримавши найбільшу кількість голосів серед кандидатів.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

«Разом із Румунією і Молдовою ми випередили Росію: уже вдруге поспіль Москва програла вибори та не ввійде до складу Ради», — зазначив глава держави.

Президент подякував країнам, які підтримали українську кандидатуру, наголосивши, що членство у Виконавчій раді дає Україні важливі можливості для міжнародного співробітництва.

«Разом із партнерами ми використаємо всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати нашу культуру, спадщину та людей. Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії — чи то війна, чи то гібридні загрози — дістали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час Москві це усвідомити», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ офіційно став частиною Мережі креативних міст ЮНЕСКО та здобула статус «Міста музики».