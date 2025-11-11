У Баштанці створили фонд укриттів: всього їх по місту пів сотні

Укриття у Миколаївській області, фото «МикВісті»

У Баштанці Миколаївської області створили фонд протирадіаційних та найпростіших укриттів, які мешканці міста можуть використовувати під час повітряних тривог.

Відповідне рішення виконавчого комітету опубліковане на сайті Баштанської міської ради, пишуть «МикВісті».

До фонду увійшло 56 укриттів. Це захисні споруди державної форми власності (3 штуки), комунальної форми власності (7 штук), бізнесу (2 штуки), а також укриття у будинках, школах, дитячих садочках, закладах культури (44 штуки).

Реклама

Рішенням виконкому балансоутримувачам рекомендують «утримувати захисні споруди в готовності до використання за призначенням».

Водночас відділ з питань цивільного захисту населення міської ради має вести облік укриттів та контролювати стан їх утримання.

Нагадаємо, у Баштанському районі на Миколаївщині відкрили два оновлені укриття в місцевих школах у межах проєкту «Відновлення житла і соціальної інфраструктури», який реалізує Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) за фінансування Уряду Королівства Данія.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

У Миколаєві не вистачає двох тисяч укриттів, щоб забезпечити захист усього населення міста, повідомив в коментарі «МикВісті» начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Роман Возняк.

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв.Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «МикВісті» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «МикВісті» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».

У серпня 2024 року уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

Також читайте статтю «МикВісті» «Або дві стіни, або виходь на вулицю». Чому влада Південноукраїнська за понад два роки війни не збудувала для громади жодного укриття?»

Зазначимо, що Миколаївська область увійшла до п'ятірки областей, які у 2024 році показали найкращі показники з нарощення та приведення у готовність укриттів.