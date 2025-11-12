«Раніше служили з 18 років», — Кличко вважає, що слід знизити вік мобілізації

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україні варто знизити мінімальний вік мобілізації з 25 до 22–23 років.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico.

За словами Кличка, держава стикається з гострою нестачею військовослужбовців, зокрема через масовий виїзд чоловіків за кордон. Водночас він нагадав, що раніше до лав української армії призивали 18-річних, проте нині, на його думку, цей вік є занадто молодим для участі в бойових діях.

Реклама

Мер також зазначив, що різниця у чисельності людських ресурсів між Україною та Росією стає дедалі відчутнішою. Російські війська продовжують наступ, виконуючи накази, тоді як українці вже майже чотири роки тримають оборону.

«Ми успішно захищаємо нашу країну майже чотири роки, але це важко. Мужність воювати залишається — і це дуже важливо», — наголосив Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що майбутнє України значною мірою залежить від повернення громадян, які виїхали за кордон під час війни.

«Ми були б раді, якби хоча б половина молодих людей повернулася. Але для цього потрібні мир, робочі місця та гідна якість життя. Після війни на нас чекають серйозні виклики», — зазначив мер.

Нагадаємо, після дозволу українцям віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, польські прикордонники фіксують значне зростання кількості молодих українців, які перетинають кордон із Польщею.