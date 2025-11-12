Міндіч та Шефір обговорювали, як зібрати з «каси» гроші на заставу Чернишова, — прокуратура

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що у розмовах фігурантів справи про корупцію в «Енергоатомі» є епізод обговорення бізнесменами Тимуром Міндічем та Сергієм Шефіром збору коштів на заставу для ексвіцепремʼєр-міністра Олексія Чернишова зі спільної «каси».

Про це стало відомо в ході судового засідання про обрання запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді, пишуть «МикВісті».

Зачитуючи один з епізодів прокурор пояснив, що Шефір розмовляючи із Міндічем, каже, що мав розмову з Олексієм Чернишовим, якому у червні 2025 року НАБУ оголосило підозру у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди.

Чернишов мав зібрати частину своєї застави, а Шефір за свого боку обіцяв «скластись та допомогти грошима з каси». 2 липня, як відомо, за Чернишова внесли 120 мільйонів гривень застави.

Міндіч: Я йому сказав, що від себе теж. У мене таких немає… Шефір: Та ні, ну з каси візьме участь» (мається на увазі з якоїсь спільної каси у них). Міндіч: У нього все заарештували… Шефір: Ні, все одно. Це ж заарештували те, що задекларовано, а такого, гадаю, у Льоші за масштабами, як він живе — парк машин, обслуговуючий персонал, будинок такий…». Міндіч: Він же орендований. Шефір: А ти розумієш, скільки це коштує. Тисяч 10. Міндіч: Я думаю, більше, 15.

І Тимур Міндіч, і Сергій Шефір є давніми бізнес-партнерами діючого президента України Володимира Зеленського.

На одному з епізодів, які зачитував прокурор САП, стає відомо, що Володимир Зеленський зателефонував міністру енергетики Герману Галущенку після повідомлення бізнесмена та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.