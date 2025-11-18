Зима йде: на Миколаївщині завтра прогнозують дощ та похолодання
20:43, 18 листопада, 2025
У середу, 19 листопада, на Миколаївщині очікуються мінливі дощі та похолодання.
Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.
Так у Миколаївській області завтра очікують від +2…+7°С вночі та від +4…+9°С вдень.
У місті ж температура коливатиметься від +4..+6°С вночі та +6…+8°С вдень.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
