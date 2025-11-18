  • вівторок

Зима йде: на Миколаївщині завтра прогнозують дощ та похолодання

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

У середу, 19 листопада, на Миколаївщині очікуються мінливі дощі та похолодання.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

Так у Миколаївській області завтра очікують від +2…+7°С вночі та від +4…+9°С вдень.

У місті ж температура коливатиметься від +4..+6°С вночі та +6…+8°С вдень.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

