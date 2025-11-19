У Миколаєві одночасно вимкнуть чотири черги ГПВ з 16:00

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та області одночасно вимкнути чотири черги графіків погодинних відключень у період із 16:00 до 18:00.

Це на одну підчергу більше, ніж було в попередньому прогнозі, повідомили в «Миколаївобленерго».

Підчерга 4.2 залишатиметься без електропостачання до 18:30, якщо не надійдуть нові вказівки. Оператори радять перевіряти актуальну інформацію на сайті off.energy.mk.ua.

Раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

Посадовець запевнив, у місті відпрацювали кілька етапів дій на випадок тривалих відключень електроенергії та теплопостачання. Водночас він визнає, що в умовах війни передбачити ситуацію наперед складно.