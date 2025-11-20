«Закуповуємо додаткову систему РЕБ», — Кім розповів, на що Миколаївщина витратить дотаційні ₴69 млн

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, архівне фото з сесії Миколаївської міської ради, 31 жовтня/«МикВісті»

Миколаївщина спрямує майже 69 мільйонів гривень додаткових дотацій з держбюджету на підсилення обороноздатності та захист критичної інфраструктури. Частину коштів витратять на закупівлю палива, матеріалів для відновлювальних робіт та придбання системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це в ефірі «Новини.Live» повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Йдеться про державну дотацію обсягом 68,8 мільйона гривень. За словами очільника ОВА, ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони та підготовку до складної зими.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Це не лінійна історія, куди вони підуть. Це додаткові ресурси, які будуть використані для оборони області. Тому що ми готуємося до поганої зими, будемо закуповувати і паливні матеріали для відновлювальних робіт. Це збільшить нашу спроможність. Попри те ми з усіма громадами об’єднуємося і зараз працюємо і закуповуємо додатковий системний РЕБ, який буде захищати об’єкти критичної інфраструктури та наші громади. Є напрацювання в цьому плані», — розповів Віталій Кім.

Також він зазначив, що ситуація з наповненням бюджетів зараз є вкрай напруженою. Попри це, перевиконання бюджетів громад та області будуть спрямовувати на захист та забезпечення стабільності у зимовий період.

«Перевиконання бюджетів, які є в громадах і в обласному бюджеті, будуть йти на фізичний захист електронний нашої критичної інфраструктури, щоб у нас було саме необхідне цієї зими», — говорить Віталій Кім.

Нагадаємо, що з 68,8 мільйона гривень обласний бюджет отримає 40 мільйонів гривень, а 28,8 мільйона гривень спрямують чотирьом громадам області: Галицинівській сільській, Горохівській сільській, Миколаївській міській та Первомайській селищній.

Кошти можуть бути використані на ключові потреби прифронтових регіонів, зокрема:

• будівництво та облаштування укриттів;

• невідкладні аварійно-відновлювальні роботи;

• будівельні матеріали для відновлення пошкоджених об’єктів;

• ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, опалення та електромереж;

• захист об’єктів критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів України виділить один мільярд гривень для ліквідації наслідків російських обстрілів у прифронтових регіонах. Допомогу отримають 93 громади, серед яких — і населені пункти Миколаївської області.