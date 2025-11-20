Підвищення стійкості освіти на Миколаївщині: вчителі отримали нові знання для роботи в умовах війни

На Миколаївщині вчителі отримали нові знання для роботи в умовах війни. Фото: ГО «Навчай для України»

Освіта в Миколаївській області суттєво постраждала через війну – це не лише пошкоджена інфраструктура, а й кадрові втрати та погіршення якості навчання. Щоб сприяти зміненню ситуації, в області впровадили освітній проєкт, який реалізувала ГО «Навчай для України» за підтримки Save the Children (Врятуймо дітей) і фінансування Міністерства закордонних справ Данії. Його мета – зміцнення освітнього потенціалу місцевих громад та допомога вчителям у відновленні навчального процесу.

Протягом року в межах проєкту 12 шкіл області працювали за спеціально розробленою 12-тижневою навчальною програмою. Понад 650 дітей долучилися до занять, а 180 педагогів долучилися до тренінгів та отримали матеріали і консультації. Крім того, усі вони стали частиною спільноти, яка працює над відновленням освіти в умовах постійних викликів.

«З партнером ГО «Навчай для України» були проведені кетч-ап класи. Це заняття з надолуження освітніх втрат. Ми розуміємо, що наразі один із великих викликів та проблем в освітньому процесі для дітей — це саме прогалини в навчанні, в предметах. І саме з професійними спеціалістами цієї організації, з нашими партнерами ГО «Навчай для України» була розроблена ця програма», – підкреслила Координаторка з питань освіти Південного регіонального офісу міжнародної організації «Save the Children» Лідія Василькова.

Координаторка з питань освіти Південного регіонального офісу міжнародної організації «Save the Children» Лідія Василькова. Фото: ГО «Навчай для України»

Особливу увагу приділили школам, де довго тривала дистанційна форма навчання. Програма допомогла не лише наздогнати предметний матеріал, а й повернути дітей до комунікації та живого спілкування.

«У межах проєкту ми навчаємо дітей вчитися, тому що ми не можемо подолати одноразово всі освітні втрати – вони все одно у дітей з’являтимуться. Після участі у проєкті діти отримують інструменти і вони розуміють, як їм діяти в подальшому з освітніми втратами, якщо вони у них з’являться, де шукати відповіді на свої запитання і до кого можна звернутися. І дуже добре, що вчителі долучаються, і знаєте, попри все, попри всі обставини, які у них є, попри низьку заробітню плату у школі, вони все одно долучаються, тому що вони розуміють, що вони несуть вплив і вони несуть світло в світ», – наголосила тренерка та супервізорка проєкту Поліна Василега.

Також учителі опанували підходи до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Учасниця проєкту, вчителька англійської мови, відзначила практичну користь методичних матеріалів і позитивний відгук учнів.

«У 2025 навчальному році ми розпочали роботу з дітками з особливими освітніми потребами. Це невеличка група – троє учнів у мене. І коли я зайшла в цей проєкт у вересні цього року, ви знаєте, я вже почувалася, скажімо, вчителем із досвідом. Я вдячна, що ми маємо можливість скористатися такими методичними посібниками, такими підручниками, які у нас є в цьому проєкті, зокрема з мого предмету «Англійська мова». Він дуже мені подобається, дуже стисло, все дуже цікаво розповідається, є інтерактивні вправи, які дітям дуже подобаються», – розповіла вона.

Реалізація проєкту стала важливим кроком до відновлення освіти в регіоні та створення можливостей для розвитку навіть в умовах воєнних загроз.

