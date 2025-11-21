Миколаївці отримали необхідні препарати на понад 65 млн грн за програмою «Доступні ліки»

начальниця управління охорони здоров’я міської ради Ірина Шамрай. Фото: Миколаївська міська рада

Програма «Доступні ліки» у Миколаєві зараз працює на повну. І хоч на початку дії програми були побоювання щодо електронних рецептів, що люди не зможуть повноцінно розібратися з технологією і не зможуть отримувати послугу, то вже зараз кожен пацієнт знає, як працює ця система.

Про це під час прямого етеру розповіла начальниця управління охорони здоров’я міської ради Ірина Шамрай.

«Якщо ми починали з 3-6 мільйонів гривень у 2017-2018 роках, то наразі за 10 місяців 2025 року сімейні лікарі виписали понад 200 тисяч рецептів на суму понад 65 млн грн», — зазначила Ірина Шамрай.

Вона також додала, що держава підтримує здоров’я пацієнтів, і якщо ви маєте хронічне захворювання, через що приймаєте ліки на постійній основі, то маєте право один раз на 3 місяці звернутись до свого сімейного лікаря за електронним рецептом. Таким чином ви можете тримати свої хронічні захворювання тримати під контролем, щоб не мати ускладнень.