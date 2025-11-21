  • пʼятниця

Завтра на Миколаївщині прогнозують потепління до +20 градусів

Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

У суботу, 22 листопада, у Миколаєві та області очікується тепла погода та хмарність с проясненням.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, місцями можливі невеликі дощі. Вітер південний, 9-14 м/с.

У Миколаєві вночі температура становитиме від +9 до +11°C, вдень — від +17 до +19°C. На узбережжі повітря прогріється до +12°C.

Температура повітря в області становитиме вночі від +8° до +13°, а вдень підніметься від +15° до +20°.

Нагадаємо, 18 листопада, у Миколаївській області зафіксували перевищення абсолютних максимумів температури повітря.

