Завтра на Миколаївщині прогнозують потепління до +20 градусів
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
21:30, 21 листопада, 2025
-
У суботу, 22 листопада, у Миколаєві та області очікується тепла погода та хмарність с проясненням.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозами синоптиків, місцями можливі невеликі дощі. Вітер південний, 9-14 м/с.
У Миколаєві вночі температура становитиме від +9 до +11°C, вдень — від +17 до +19°C. На узбережжі повітря прогріється до +12°C.
Температура повітря в області становитиме вночі від +8° до +13°, а вдень підніметься від +15° до +20°.
Нагадаємо, 18 листопада, у Миколаївській області зафіксували перевищення абсолютних максимумів температури повітря.
Останні новини про: Прогноз погоди
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.