«Заберу з пологового»: у Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям

У Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям. Фото з відкритих джерелУ Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям. Фото з відкритих джерел

У соцмережах стрімко поширюється флешмоб, у якому жінки пропонують допомогу породіллям, близькі яких не можуть забрати їх із пологового будинку та довезти додому. Ініціатива переросла у хвилю жіночої солідарності по всій країні: у різних містах України вже почали створювати групи взаємопідтримки. До руху приєднався і Миколаїв.

Як повідомляє «МикВісті», усе почалося з TikTok-відео авторки з Києва під нікнеймом aminushka_aaa. Ролик викликав значний резонанс і розчулив жінок по всій Україні. У ньому авторка запропонувала безкоштовно забирати породіль із пологових будинків, якщо з певних причин цього не можуть зробити їхні рідні.

«Зараз такий час, що велика купа причин змушують наших жінок бути сильнішими, та не завжди є кого покликати на допомогу... але хто ми такі щоб не підтримувати один одного?» — йдеться в описі до відео.

Скриншот з відео київлянки, з якого розпочався тренд підтримки породіль.Скриншот з відео києвлянки, з якого розпочався тренд підтримки породіль.

Згодом у Миколаєві створили власну спільноту — телеграм-групу «Допомога жінкам» (Dopomoha_zhinkam). Тут як місцеві жительки, так і жінки з різних регіонів України та навіть з Європи пропонують зустріти породіллю з пологового, підвезти її додому або допомогти з необхідними речами.

Організаторка групи Єлизавета Данилюк, закликає жінок не соромитися звертатися по підтримку.

— Дівчата, якщо вам немає кому забрати з пологового, кажіть, не соромтеся. Ми будемо допомагати. Ми бачимо що нас багато і ми готові залюбки зустріти: з квітами, з кульками, хто на машині, хто просто на таксі. Просто знайте — ви не єдині, не здавайтесь, не опускайте руки, — наголосила вона.

У спільноті можна не лише залишити заявку на підвезення чи іншу допомогу, а й поспілкуватися та отримати корисну інформацію.

До групи запрошують усіх охочих долучитися до доброї справи та підтримати жінок у важливий і водночас непростий період їхнього життя.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що трійню хлопчиків, які народились минулого тижня у Миколаєві, виписали з лікарні

