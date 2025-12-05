  • пʼятниця

    5 грудня, 2025

  • 3.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ще 19 українських об’єктів отримали посилений захист ЮНЕСКО

Аккерманська фортеця в Білгороді-Дністровському. Фото: travels.in.uaАккерманська фортеця в Білгороді-Дністровському. Фото: travels.in.ua

Ще 19 українських культурних об’єктів внесли до Міжнародного списку цінностей, що перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Про це повідомила віцепрем’єрка з гуманітарної політики та міністерка культури України Тетяна Бережна.

Статус посиленого захисту є найвищою формою міжнародно-правового захисту у сфері гуманітарного права. Порушення недоторканності таких об’єктів розглядається як серйозне порушення Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року та може спричинити відповідальність як для держав, так і для окремих осіб.

Для отримання цього статусу об’єкти мають відповідати трьом критеріям: мати виняткову цінність для людства, бути захищеними на національному рівні та не використовуватися для військових цілей.

Тепер у списку ЮНЕСКО значаться 46 українських об’єктів. Нові 19 позицій включають:

  • Аккерманську фортецю в Білгороді-Дністровському;
  • Успенський собор у Харкові;
  • Борисоглібський собор у Чернігові;
  • Харківський драмтеатр ім. Тараса Шевченка;
  • Будівлю Кірхи в Одесі;
  • Садибу Л. Є. Кеніга в Тростянці;
  • Мовчанський монастир у Путивлі;
  • Покровську церкву в Харкові;
  • Приморські сходи в Одесі;
  • Воскресенську церкву в Сумах;
  • Кирилівську церкву в Києві;
  • Спасо-Преображенський собор у Сумах;
  • Троїцький собор у Сумах;
  • Городище літописного Іскоростеня;
  • Археологічний комплекс «Острів Байда» в Запоріжжі;
  • Одеський музей західного і східного мистецтва;
  • Одеський національний художній музей;
  • Одеську національну наукову бібліотеку;
  • Музей мистецтв Прикарпаття в Івано-Франківську.

У Міністерстві культури наголосили, що Україна стала першою державою у світі, яка масштабно застосувала механізм посиленого захисту під час війни, створивши новий міжнародний прецедент. Україна нині має один із найбільших списків культурних об’єктів, що перебувають під найвищим рівнем міжнародно-правового захисту.

Ліна Дорошенко, національна координаторка з питань імплементації Гаазької конвенції, підкреслила, що навіть за умов щоденних атак держава продовжує дотримуватися міжнародного гуманітарного права, формуючи нові стандарти захисту культурної спадщини у XXI столітті.

Нагадаємо, нещодавно на будівлі обсерваторії в Миколаєві встановили міжнародний знак «Блакитний щит» — символ захисту культурних об’єктів під час війни.

Обсерваторія є пам’яткою архітектури національного значення та внесена до попереднього списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2023 році її включили до переліку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом.

Останні новини про: ЮНЕСКО

Миколаївська обсерваторія отримала міжнародний захист від ЮНЕСКО
Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО
Україну обрали до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки
Реклама

Читайте також:

новини

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

Катерина Середа
новини

У Вознесенську до кінця року планують збудувати сонячну електростанцію: витратять понад ₴1 млн

Анна Гакман
новини

У селі на Миколаївщині планують відновити пошкоджений обстрілами ліцей: ремонт коштуватиме ₴30,4 млн

Альона Коханчук
новини

Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»

Юлія Бойченко
новини

Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ЮНЕСКО

Україну обрали до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки
Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО
Миколаївська обсерваторія отримала міжнародний захист від ЮНЕСКО

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

У селі на Миколаївщині планують відновити після обстрілів ліцей за ₴30 млн

7 годин тому

Святкові трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути Миколаєва

Головне сьогодні