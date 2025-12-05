Ще 19 українських об’єктів отримали посилений захист ЮНЕСКО
Ще 19 українських культурних об’єктів внесли до Міжнародного списку цінностей, що перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО.
Про це повідомила віцепрем’єрка з гуманітарної політики та міністерка культури України Тетяна Бережна.
Статус посиленого захисту є найвищою формою міжнародно-правового захисту у сфері гуманітарного права. Порушення недоторканності таких об’єктів розглядається як серйозне порушення Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року та може спричинити відповідальність як для держав, так і для окремих осіб.
Для отримання цього статусу об’єкти мають відповідати трьом критеріям: мати виняткову цінність для людства, бути захищеними на національному рівні та не використовуватися для військових цілей.
Тепер у списку ЮНЕСКО значаться 46 українських об’єктів. Нові 19 позицій включають:
- Аккерманську фортецю в Білгороді-Дністровському;
- Успенський собор у Харкові;
- Борисоглібський собор у Чернігові;
- Харківський драмтеатр ім. Тараса Шевченка;
- Будівлю Кірхи в Одесі;
- Садибу Л. Є. Кеніга в Тростянці;
- Мовчанський монастир у Путивлі;
- Покровську церкву в Харкові;
- Приморські сходи в Одесі;
- Воскресенську церкву в Сумах;
- Кирилівську церкву в Києві;
- Спасо-Преображенський собор у Сумах;
- Троїцький собор у Сумах;
- Городище літописного Іскоростеня;
- Археологічний комплекс «Острів Байда» в Запоріжжі;
- Одеський музей західного і східного мистецтва;
- Одеський національний художній музей;
- Одеську національну наукову бібліотеку;
- Музей мистецтв Прикарпаття в Івано-Франківську.
У Міністерстві культури наголосили, що Україна стала першою державою у світі, яка масштабно застосувала механізм посиленого захисту під час війни, створивши новий міжнародний прецедент. Україна нині має один із найбільших списків культурних об’єктів, що перебувають під найвищим рівнем міжнародно-правового захисту.
Ліна Дорошенко, національна координаторка з питань імплементації Гаазької конвенції, підкреслила, що навіть за умов щоденних атак держава продовжує дотримуватися міжнародного гуманітарного права, формуючи нові стандарти захисту культурної спадщини у XXI столітті.
Нагадаємо, нещодавно на будівлі обсерваторії в Миколаєві встановили міжнародний знак «Блакитний щит» — символ захисту культурних об’єктів під час війни.
Обсерваторія є пам’яткою архітектури національного значення та внесена до попереднього списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2023 році її включили до переліку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом.
