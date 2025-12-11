  • четвер

На Тернопільщині до в’язнів Чортківської колонії завітав Святий Миколай

На Тернопільщині до в’язнів Чортківської колонії завітав Святий Миколай. Фото: Чортківський УПВ 26На Тернопільщині до в’язнів Чортківської колонії завітав Святий Миколай. Фото: Чортківський УВП№26

Напередодні Дня Святого Миколая до Чортківської установи виконання покарань №26 завітав Миколай Чудотворець.

Про це повідомили в адміністрації установи.

— Святий Миколай завітав до кожного ув'язненого особисто та вручив подарунки даруючи людям надію й нагадуючи, що добро завжди перемагає, — йдеться в повідомленні.

Для жінок-ув’язнених та засуджених, які залучені до господарського обслуговування колонії, у храмі на території установи організували святкову театралізовану сценку.

На Тернопільщині до в’язнів Чортківської колонії завітав Святий Миколай. Фото: Чортківський УПВ 26На Тернопільщині до в’язнів Чортківської колонії завітав Святий Миколай. Фото: Чортківський УВП№26
На Тернопільщині до в’язнів Чортківської колонії завітав Святий Миколай. Фото: Чортківський УПВ 26На Тернопільщині до в’язнів Чортківської колонії завітав Святий Миколай. Фото: Чортківський УВП №26

Нагадаємо, після переходу на Новоюліанський календар святкування Дня Святого Миколая Чудотворця в Україні перенесли з 19 на 6 грудня. Святий Миколай — одна з найшанованіших постатей у християнській традиції. Його вважають покровителем дітей, моряків, мандрівників та всіх, хто потребує підтримки й захисту. Більше про життя читайте в матеріалі «МикВісті»: «День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку».

