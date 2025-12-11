На Тернопільщині до в’язнів Чортківської колонії завітав Святий Миколай
- Новини України
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
1:25, 11 грудня, 2025
-
Напередодні Дня Святого Миколая до Чортківської установи виконання покарань №26 завітав Миколай Чудотворець.
Про це повідомили в адміністрації установи.
— Святий Миколай завітав до кожного ув'язненого особисто та вручив подарунки даруючи людям надію й нагадуючи, що добро завжди перемагає, — йдеться в повідомленні.
Для жінок-ув’язнених та засуджених, які залучені до господарського обслуговування колонії, у храмі на території установи організували святкову театралізовану сценку.
Нагадаємо, після переходу на Новоюліанський календар святкування Дня Святого Миколая Чудотворця в Україні перенесли з 19 на 6 грудня. Святий Миколай — одна з найшанованіших постатей у християнській традиції. Його вважають покровителем дітей, моряків, мандрівників та всіх, хто потребує підтримки й захисту. Більше про життя читайте в матеріалі «МикВісті»: «День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку».
Останні новини про: тернопіль
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.