Клуб

У Тернополі до 31 зросла кількість жертв атак РФ: з-під завалів дістали тіла матері та двох дітей

У Тернополі на місці обстрілу знайшли тіла трьох людей. Фото: ДСНСУ Тернополі на місці обстрілу знайшли тіла трьох людей. Фото: ДСНС

У Тернополі на місці обстрілу знайшли тіла ще трьох людей, серед них 2 дитини. Наразі безвісти зниклими вважаються 13 людей.

Як повідомили у ДСНС, кількість загиблих через російського ракетного удару в ніч на 19 листопада зросла до 31 людини. Ще 94 людини постраждали. Наразі рятувальники продовжують аварійно-пошукові роботи.

За словами начальника Нацполіції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, знайшли тіла матері і двох дітей віком 5 і 1,5 року. Як повідомляє Суспільне, їх опізнав батько родини.

Нагадаємо, вночі 19 листопада російські війська масовано атакували Тернопіль. Один із ударів влучив у житлову багатоповерхівку.

