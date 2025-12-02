Удар РФ по Тернополю: стало відомо про ще одну жертву атаки

У Тернополі збільшилась кількість жертв після атаки РФ 19 листопада 2025 року. Фото: ДСНС

У Тернополі збільшилась кількість загиблих через російську атаку 19 листопада. У лікарні померла 81-річна жінка.

Про це повідомив начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

«Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Це пенсіонерка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу», — йдеться в повідомленні.

Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них — 29 дорослих і семеро дітей. Безвісти зниклими досі вважаються 5 людей: чотири дорослих та одна дитина.

— Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного, — зазначив Сергій Зюбаненко.

Раніше повідомлялось, що житловий будинок у Тернополі, куди 19 листопада влучила російська ракета, отримав критичні руйнування. За висновками експертів, конструкції пошкоджені настільки, що споруда не може бути відновлена.