  • вівторок

    2 грудня, 2025

  • 8.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 8.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Удар РФ по Тернополю: стало відомо про ще одну жертву атаки

У Тернополі збільшилась кількість жертв після атаки РФ 19 листопада 2025 року. Фото: ДСНСУ Тернополі збільшилась кількість жертв після атаки РФ 19 листопада 2025 року. Фото: ДСНС

У Тернополі збільшилась кількість загиблих через російську атаку 19 листопада. У лікарні померла 81-річна жінка.

Про це повідомив начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

«Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Це пенсіонерка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу», — йдеться в повідомленні.

Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них — 29 дорослих і семеро дітей. Безвісти зниклими досі вважаються 5 людей: чотири дорослих та одна дитина.

— Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного, — зазначив Сергій Зюбаненко.

Раніше повідомлялось, що житловий будинок у Тернополі, куди 19 листопада влучила російська ракета, отримав критичні руйнування. За висновками експертів, конструкції пошкоджені настільки, що споруда не може бути відновлена.

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині вчора збили шість безпілотників
Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині, більше 36 тис абонентів залишились без світла
На кордоні з Молдовою тимчасово зупиняли роботу пункту пропуску через атаку дронів по Одеській області
Реклама

Читайте також:

новини

У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин

Альона Коханчук
новини

В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме

Юлія Бойченко
новини

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

Юлія Бойченко
новини

Мер Південноукраїнська заявив, що світло в місті біля АЕС вимикають для справедливості

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На кордоні з Молдовою тимчасово зупиняли роботу пункту пропуску через атаку дронів по Одеській області
Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині, більше 36 тис абонентів залишились без світла
На Миколаївщині вчора збили шість безпілотників

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

Пожежі на Миколаївщині: горіли будинки, гараж, авто й інверторний акумулятор

3 години тому

Ті, хто не говорить: як тварини переживають війну у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні