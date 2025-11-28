Будинок у Тернополі, в який влучила російська ракета, доведеться знести, — ОВА

Будинок у Тернополі після ракетного удару не підлягає відновленню. Фото: suspilne.media

Житловий будинок у Тернополі, куди 19 листопада влучила російська ракета, отримав критичні руйнування. За висновками експертів, конструкції пошкоджені настільки, що споруда не може бути відновлена.

Тернопільська ОВА повідомила, що через деформацію опорних елементів та високий ризик подальшого обвалення будівлю рекомендували демонтувати як аварійну та непридатну для проживання.

На позачерговому засіданні визначили першочергові кроки щодо організації демонтажних робіт — зокрема, терміни їх проведення та порядок інформування мешканців про можливість забрати вціліле майно.

За фактом удару відкрили кримінальні провадження за статтями про воєнні злочини. Правоохоронці вилучили уламки ракети, які підтверджують тип застосованого озброєння та спрямований удар по житловому кварталу.

Нагадаємо, що рятувальні роботи завершилися 22 листопада. Станом на 27 листопада було відомо про 35 загиблих. Ще п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.