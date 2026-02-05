Район Нордгавн у Копенгагені. Фото: Rasmus Hjortshøj

У Копенгагені одну з нових вулиць назвуть на честь Миколаєва — Mykolajivgade. Вона з’явиться в районі Нордгавн на Естербро, де нині формують нову вуличну мережу.

Рішення ухвалив комітет з питань клімату, технологій та довкілля Копенгагена, повідомляє данське видання TV 2 Kosmopol.

Один із членів комітету підтвердив, що назви вже погоджені. За відповідне рішення проголосували всі партії, представлені в комітеті, за винятком Консервативної партії.

Загалом у цьому районі з’являться сім нових вулиць на честь українських міст: Kyivgade, Mariupolgade, Ukrainegade, Sevastapolgade, Khersongade, Mykolajivgade та Odesagade.

Для Нордгавна обрали саме українські портові міста, адже район має виразний морський характер, і такі назви відповідають концепції нової частини міста.

Водночас у Миколаєві вже є Данська вулиця та Сквер Данської солідарності, що символізують взаємну підтримку між Україною та Данією.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Зеленський закликав Данію взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення війни. Уже в серпні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр Данії Флеммінг Мортенсен підписали меморандум про роботу над проєктами реконструкції та залученням міжнародних інвесторів. В місті також діє офіс Посольства Данії та молодіжний дім.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч українських та данських представників щодо планування подальшого відновлення міста.

Від початку повномасштабне вторгнення Миколаївська область отримала допомоги від міжнародних партнерів на 340 мільйонів євро, близько 170 мільйонів євро з яких надала Данія.

Загалом, близько 60% допомоги йде саме в Миколаїв, повідомив посол Олє Міккельсен. Він також представив бачення післявоєнної відбудови з комфортною пішохідною та велоінфраструктурою.

Данія підтримує модернізацію кораблебудування, відбудову ліцею ім. Миколи Аркаса та житлових кварталів, пошкоджених обстрілами, заміну водомереж у місті, а також передає техніку. Також данські інвестори планують побудувати в Миколаєві соціальне житло.

Крім того, обговорюється створення данського кварталу чи парку. Тоді посол Данії в Україні Оле Еґберґ Міккельсен заявив, що підтримує цю ідею, за умови появи в Данії вулиці на честь Миколаєва.

Заступник міського голови Сергій Коренєв повідомив, що Данія планує допомагати Миколаєву протягом наступних 10 років, щороку інвестуючи близько 75 мільйонів євро та відходячи від «швидких проєктів».