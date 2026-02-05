Холод повертається: у Миколаєві знову вдарять морози до –17°

Миколаїв взимку. Фото: архів МикВісті

Миколаївців попереджають, що після незначного потепління у вихідні знову вдарять сильні морози — температура повітря місцями опускатиметься до –17 градусів.

Про це у коментарі виданню «МикВісті» повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, 6 лютого в регіоні очікується дощ із мокрим снігом, ожеледиця та сильний вітер із поривами до 15–20 м/с. У Миколаївській області температура повітря вночі становитиме від –2 до –7°С, удень — від –4°С до +1°С. У Миколаєві вночі прогнозують –3…–5°С, удень — близько 0°С.

Реклама

У суботу, 7 лютого, збережуться опади у вигляді мокрого снігу з дощем, місцями можливий туман та ожеледиця. Температура вночі коливатиметься від –4 до +1°С, удень — від –2 до +3°С.

Відносно тепло буде і 8 лютого: уночі очікується –1…–6°С морозу, вдень — +2…+3°С.

Найвідчутніше похолодання синоптики прогнозують 9–10 лютого. Так, уночі 9 лютого температура знизиться до –7…–12°С, удень — до –6…–11°С. У ніч на 10 лютого морози посиляться до –12…–17°С, удень температура становитиме –3…–8°С.

У ці дні громадян просять бути обачними та не перебувати на вулиці довго без потреби.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Холодно й слизько: як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві».

Нагадаємо, раніше через ожеледицю на дорогах Миколаївщини рятувальники понад 20 разів допомагали каретам швидкої допомоги, які не могли продовжити рух. Найчастіше виїзди фіксували у Баштанському та Вознесенському районах.

Ожеледиця у Миколаєві

З 26 січня на території Миколаєва спостерігалась ожеледиця. Зокрема, 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Тоді як станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомляли, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

Пізніше стало відомо, що через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.

На Миколаївщині комунальні служби та поліція працювали цілодобово, щоб ліквідувати наслідки ожеледиці. Загалом із 26 січня в області висипали 7720 тонн піщано-сольової суміші. Щодня працювали 278 дорожників, були залучені 104 одиниці спецтехніки, а також понад 120 одиниць техніки від бізнесу та громад.

Через ускладнення погодних умов рятувальники Миколаївщини шість разів виїжджали на допомогу людям, які опинилися в складних ситуаціях на дорогах.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, погодні умови були вкрай складними — дощ майже миттєво переходив у замерзання.

Він додав, що ожеледиця фіксувалася по всій країні. У Миколаївській області вночі тимчасово перекривали лише одну трасу, а затримки руху тривали близько півтори години. Наразі посипані всі дороги, за винятком прифронтових напрямків — Очакова та Куцурубської громади, там поки лід на дорогах.