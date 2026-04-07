«Недоліки треба усунути», — директор «Миколаївпастранс» заявив про порушення у закупівлях пального за попереднього керівництва

Керівник «Миколаївпастранс» Дмитро Даниленко розповів стратегію розвитку підприємства. Фото: МикВісті

Керівник комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Даниленко заявив, що після призначення виявив порушення у сфері закупівель і використання пального, які виникли за попереднього керівництва.

Про це він розповів під час відкритої апаратної наради 6 квітня, пишуть «МикВісті».

За його словами, на підприємстві була відсутня чітка система закупівель і регламентуючі документи. Частину закупівель проводили за готівку — у 2025 році такі витрати склали 1 мільйон 420 тисяч гривень.

Також він навів приклад із тендером на будівництво оглядової ями вартістю 6,7 мільйона гривень, тоді витратили 550 тисяч гривень на проєктну документацію. За словами керівника, тендер довелося скасувати, оскільки ці роботи можна виконати значно дешевше.

— Щодо пального, фактично відсутній належний облік. Перевірка показала нестачу 1 297 літрів дизельного палива. Це свідчить про відсутність контролю. Маємо нерівномірні показники: на одних автобусах перевитрати, на інших — надлишки, — заявив Дмитро Даниленко.

Він додав, що на підприємстві також зафіксували хаотичне розміщення автобусів та незадовільний стан території. Відсутні належні умови для ремонту та технічного обслуговування транспорту. Окрім цього, на території виявили стихійні сміттєзвалища та захаращені ділянки.

Дмитро Даниленко зазначив, що миття автобусів здійснювали вручну — без спеціального обладнання. Окремо він звернув увагу на умови праці. На підприємстві відсутні душові, туалети та роздягальні для працівників, а персонал не забезпечений спецодягом.

Також є проблеми з контролем перевезень. Лише 28 автобусів обладнані камерами відеоспостереження, тобто понад половина транспорту працює без контролю. Підприємство не має повної інформації про пасажиропотік, зокрема щодо пільговиків, школярів і пенсіонерів, а також належного обліку оплати проїзду.

Дмитро Даниленко повідомив, що у 2026 році підприємство планує впровадити стратегію розвитку «Миколаївпастранс», яка має покращити перевезення містян і умови роботи працівників.

— У 2026 році одним із пріоритетів є наведення порядку на території підприємства. Уже розпочали роботи з відновлення дорожнього покриття та впорядкування руху транспорту. Також розглядають можливість облаштування укриття для працівників — як за власні кошти, так і за підтримки донорів, — заявив Дмитро Даниленко.

Окремо планують облаштувати оглядову яму для технічного обслуговування автобусів. Це дозволить швидше перевіряти транспорт і виявляти несправності перед виїздом на маршрути.

Крім цього, підприємство має намір покращити умови праці. Уже розпочали встановлення біотуалетів на кінцевих зупинках маршрутів. Також планують встановити модульну будівлю площею близько 150 квадратних метрів із роздягальнями, санітарними кімнатами, приміщеннями для диспетчерів, каси та охорони. Працівників забезпечать спецодягом.

Ще один напрям — оновлення контрольно-пропускного пункту. Йдеться про встановлення шлагбаума, облаштування пункту охорони, систем відеоспостереження та освітлення, а також огорожі території. Підприємство також планує відмовитися від послуг сторонньої охорони та перейти на власну службу.

Нагадаємо, у січні цього року директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко звільнився. Він пояснив це поганою комунікацією з мером Олександром Сєнкевичем. Міський голова відповів, що робота Тесленка була незадовільною.

Наприкінці 2025 року Олександр Сєнкевич призначив нового керівника «Миколаївпастрансу» — колишнього працівника Миколаївської ТЕЦ Дмитра Даниленка.

Пізніше миколаївці почали скаржаться на роботу маршруту №79, на якому працює комунальне підприємство «Миколаївпастранс». Проміжки у русі автобусів стали більше, тому виїхати із Варварівки особливо в годину пік проблематично.