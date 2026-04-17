 Благомай запускає соціальний центр на Миколаївщині

Благодійний фонд «Благомай» відкриє на Миколаївщині центр соціальної підтримки

Благомай запускає соціальний центр на Миколаївщині: фото соціального центру Благомай

У пресслужбі фонду повідомили, що у хабах діти та дорослі зможуть отримати доступ до освітніх програм, інклюзивного навчання та психосоціальну підтримку.

Крім стаціонарних центрів, у межах проєкту будуть працювати мобільні команді, щоб надати допомогу сімʼям у віддалених громадах. Також фахівці будуть забезпечувати кейс-менеджмент, складати індивідуальні плани допомоги та організовувати надання гуманітарної допомоги.

Вчителька центру Аліна Ходунова зазначає, що ця діяльність є для неї значно більшим, ніж просто робота, адже вона спостерігає за внутрішніми змінами дітей і водночас відчуває власну трансформацію.

Вона пояснює, що через переїзди та втрату дому дітям, особливо переселенцям, зараз важко йти на контакт і довіряти людям. Проте в хабах вони поступово заспокоюються, знаходять друзів і знову звикають до нормального спілкування.

Сім’ї, які відвідують центри, також розповідають про позитивні зміни у житті своїх дітей.

Нагадуємо, що у Вознесенську з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень на придбання квартир для внутрішньо переміщених осіб. Після купівлі житло планують відремонтувати за кошти благодійників.

Останні новини про: Миколаїв

Чоловік пирнув ножем знайомого під час святкування Великодня в Миколаєві
Жителі Миколаєва заборгували за опалення майже ₴321 млн, частину коштів стягнули через суд
У Миколаєві шість об’єктів планують внести до переліку культурної спадщини
Реклама
Читайте також:
новини
Вагітні мусять проходити по дорозі: миколаївці просять відновити пішохідну зону біля недобудови у центрі

Юлія Лук’яненко
новини
Квартира в Іспанії, ₴3,4 млн зарплати та кредит: що у декларації керівника миколаївської «Зорі» Цимбала

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві шість об’єктів планують внести до переліку культурної спадщини

Анна Гакман
новини
Миколаївці на зборах виступили проти АЗС у зеленій зоні: «Не допустимо вирубку дерев»

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві закладам освіти і культури бракує понад ₴50 млн на зарплати до кінця року

Анна Гакман
Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві шість об’єктів планують внести до переліку культурної спадщини
Жителі Миколаєва заборгували за опалення майже ₴321 млн, частину коштів стягнули через суд
Чоловік пирнув ножем знайомого під час святкування Великодня в Миколаєві

«Одне з найважливіших питань каденції», — депутат Горбуров про новий герб Миколаївської області

Наглядова рада водоканалу спростувала заяву гендиректора про те, хто звільнив Тельпіса

1 година тому

Миколаївці на зборах виступили проти АЗС у зеленій зоні: «Не допустимо вирубку дерев»

Даріна Мельничук

Головне сьогодні