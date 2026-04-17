Благодійний фонд «Благомай» відкриє на Миколаївщині центр соціальної підтримки

Благомай запускає соціальний центр на Миколаївщині

У пресслужбі фонду повідомили, що у хабах діти та дорослі зможуть отримати доступ до освітніх програм, інклюзивного навчання та психосоціальну підтримку.

Крім стаціонарних центрів, у межах проєкту будуть працювати мобільні команді, щоб надати допомогу сімʼям у віддалених громадах. Також фахівці будуть забезпечувати кейс-менеджмент, складати індивідуальні плани допомоги та організовувати надання гуманітарної допомоги.

Вчителька центру Аліна Ходунова зазначає, що ця діяльність є для неї значно більшим, ніж просто робота, адже вона спостерігає за внутрішніми змінами дітей і водночас відчуває власну трансформацію.

Вона пояснює, що через переїзди та втрату дому дітям, особливо переселенцям, зараз важко йти на контакт і довіряти людям. Проте в хабах вони поступово заспокоюються, знаходять друзів і знову звикають до нормального спілкування.

Сім’ї, які відвідують центри, також розповідають про позитивні зміни у житті своїх дітей.

Нагадуємо, що у Вознесенську з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень на придбання квартир для внутрішньо переміщених осіб. Після купівлі житло планують відремонтувати за кошти благодійників.