 У США встановили 20 тисяч плюшевих ведмедиків, аби нагадати про викрадених українських дітей

20 тисяч ведмедиків: у Вашингтоні пройшла акція на підтримку українських дітей, яких викрала РФ

У центрі Вашингтона на National Mall з’явилася масштабна інсталяція з 20 тисяч плюшевих ведмедиків — кожен із них символізує українську дитину, яку, за даними організаторів, примусово вивезла Росія під час війни.

Акцію організували благодійна ініціатива «Разом для України» разом з Американською коаліцією за Україну, повідомляє Укрінформ.

Акція у Вашингтоні. Фото: УкрінформАкція у Вашингтоні. Фото: Укрінформ
Акція у Вашингтоні. Фото: УкрінформАкція у Вашингтоні. Фото: Укрінформ

Під час відкриття відбувся мітинг за участю американських політиків, представників української діаспори та правозахисників.

Радниця з політики «Разом» Катя Павлевич переконана, що выйна не завершиться, поки діти не повернуться додому.

— Це має бути поза переговорами: війна не завершиться, доки українські діти не повернуться додому, — сказала вона.

Організатори закликали США зробити повернення українських дітей одним із пріоритетів у міжнародних перемовинах.

Інсталяція також містить напис: «Путін викрав 20 тисяч українських дітей. Поверніть дітей», який привертає увагу до проблеми та закликає до міжнародних дій.

Акція у Вашингтоні. Фото: УкрінформАкція у Вашингтоні. Фото: Укрінформ
Акція у Вашингтоні. Фото: УкрінформАкція у Вашингтоні. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що у Миколаївській області п’ятеро дітей отримали статус постраждалих від війни через незаконне вивезення за межі України. Йдеться про дітей, яких повернули ще у 2024 році.

