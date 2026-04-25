 Серак заблокував шлях на Еверест: сотні туристів застрягли.

  • неділя

    26 квітня, 2026

  • 10.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 26 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 10.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сотні туристів застрягли на шляху до Евересту через льодову брилу

  • на русском

  • 5000 + Вражаюче! Цей матеріал прочитали вже понад 5,000 відвідувачів!
Сотні туристів застрягли на шляху до Евересту через льодову брилуСотні туристів застрягли на шляху до Евересту через льодову брилу

30-метрова крижана брила заблокувала маршрут на гору Еверест для сотень альпіністів та їхніх гідів. Вони застрягли у базовому таборі. Поки невідомо, коли вони зможуть виїхати та чи доведеться людям чекати танення льодовика.

Про це написало «Громадське» з посиланням на BBC.

Як зазначається, вертикальна льодова брила — серак — є частиною льодопаду Хумбу. Льодовик має глибокі тріщини та великі навислі крижані масиви, які можуть сягати розмірів 10-поверхових будівель.

Реклама

Серак, що заблокував шлях до вершини, розташований між базовим і першим табором.

«Лікарі льодопадів» — люди, які встановлюють і лагодять драбини й чіпляють мотузки над льодовиковими тріщинами — намагалися знайти обхід 30-метрового сераку, але поки що все марно. Тому прокласти альтернативний маршрут не вдалося. Вони кажуть, що єдиний варіант — чекати, доки крижаний блок розтане, і сподіваються, що це станеться протягом кількох днів, — повідомляє видання.

Департамент туризму Непалу каже, що вивчає різні варіанти, включаючи авіаперевезення команд до табору 2.

«Ми розглядаємо можливість перевезення команди з кріплення мотузок та їхнього логістичного забезпечення до табору 2 гелікоптером, щоб вони могли поки що відкрити маршрут вище цієї висоти», — сказав генеральний директор департаменту Рам Крішна Ламічхане.

У травні за сприятливої погоди очікують, що сотні іноземних альпіністів і приблизно така сама кількість непальських гідів і помічників спробують піднятися на гору.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року на східному схилі Евересту в Тибеті близько тисячі людей опинилися у пастці через потужний снігопад і хуртовину, які заблокували вихід із гірських таборів.

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

