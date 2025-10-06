Смертельна пастка: на Евересті снігопад заблокував понад тисячу людей
- Світлана Іванченко
6:15, 06 жовтня, 2025
На східному схилі Евересту в Тибеті близько тисячі людей опинилися у пастці через потужний снігопад і хуртовину, які заблокували вихід із гірських таборів.
Про це повідомляє Reuters.
Люди застрягли на висоті понад 4900 метрів над рівнем моря. Стихія розпочалася 3 жовтня й тривала цілу добу. Через небезпечні умови влада тимчасово призупинила продаж квитків і заборонила відвідування гори.
Сотні місцевих мешканців та рятувальників намагаються розчистити сніг, щоб дістатися до заблокованих туристів. Наразі частину людей уже вдалося евакуювати.
При цьому 5 жовтня, на сусідньому боці Евересту, в Непалі, проливні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Стихія перекрила дороги, зруйнувала мости та забрала життя понад 50 людей. Ще 35 загинули в районі біля кордону з Індією, дев’ятеро зникли безвісти, а троє — загинули від ударів блискавки.
Нагадаємо, що в Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Через негоду загинули 10 людей, пошкоджені майже 800 будинків.
