Смертельна пастка: на Евересті снігопад заблокував понад тисячу людей

Масштабний снігопад заблокував тисячу людей на Евересті. Ілюстративне фото: Getty Images

На східному схилі Евересту в Тибеті близько тисячі людей опинилися у пастці через потужний снігопад і хуртовину, які заблокували вихід із гірських таборів.

Про це повідомляє Reuters.

Люди застрягли на висоті понад 4900 метрів над рівнем моря. Стихія розпочалася 3 жовтня й тривала цілу добу. Через небезпечні умови влада тимчасово призупинила продаж квитків і заборонила відвідування гори.

Сотні місцевих мешканців та рятувальників намагаються розчистити сніг, щоб дістатися до заблокованих туристів. Наразі частину людей уже вдалося евакуювати.

При цьому 5 жовтня, на сусідньому боці Евересту, в Непалі, проливні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Стихія перекрила дороги, зруйнувала мости та забрала життя понад 50 людей. Ще 35 загинули в районі біля кордону з Індією, дев’ятеро зникли безвісти, а троє — загинули від ударів блискавки.

Нагадаємо, що в Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Через негоду загинули 10 людей, пошкоджені майже 800 будинків.