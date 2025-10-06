  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 10.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 10.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Смертельна пастка: на Евересті снігопад заблокував понад тисячу людей

Масштабний снігопад заблокував тисячу людей на Евересті. Ілюстративне фото: Getty ImagesМасштабний снігопад заблокував тисячу людей на Евересті. Ілюстративне фото: Getty Images

На східному схилі Евересту в Тибеті близько тисячі людей опинилися у пастці через потужний снігопад і хуртовину, які заблокували вихід із гірських таборів.

Про це повідомляє Reuters.

Люди застрягли на висоті понад 4900 метрів над рівнем моря. Стихія розпочалася 3 жовтня й тривала цілу добу. Через небезпечні умови влада тимчасово призупинила продаж квитків і заборонила відвідування гори.

Сотні місцевих мешканців та рятувальників намагаються розчистити сніг, щоб дістатися до заблокованих туристів. Наразі частину людей уже вдалося евакуювати.

При цьому 5 жовтня, на сусідньому боці Евересту, в Непалі, проливні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Стихія перекрила дороги, зруйнувала мости та забрала життя понад 50 людей. Ще 35 загинули в районі біля кордону з Індією, дев’ятеро зникли безвісти, а троє — загинули від ударів блискавки.

Нагадаємо, що в Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Через негоду загинули 10 людей, пошкоджені майже 800 будинків.

Останні новини про: Евакуація

З прикордонних районів Чернігівщини евакуювали понад 6 тисяч людей
У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей
Від початку літа 3,3 тисячі людей евакуювали з прифронтових територій Херсонщини
Реклама

Читайте також:

новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Евакуація

Від початку літа 3,3 тисячі людей евакуювали з прифронтових територій Херсонщини
У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей
З прикордонних районів Чернігівщини евакуювали понад 6 тисяч людей

В Уряді заявили, що збільшили доплати вчителям з Миколаївщини до ₴4 тис.

Старосту з Миколаївщини оштрафували за недостовірну декларацію, — НАЗК

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів