Міністр соціальної політики Денис Улютін відвідав Миколаївщину

У середу, 29 квітня, Миколаївську область із робочим візитом відвідав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

У межах візиту відбулася робоча нарада за участі начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика, заступника начальника ОВА Олександра Трайтлі, радниці начальника ОВА Неллі Яровенко, директорки департаменту соціального захисту населення ОВА Оксани Єльчієвої, начальниці служби у справах дітей ОВА Ірини Пономарьової, а також представників профільних служб і установ.

Під час зустрічі обговорили ключові питання соціальної політики в умовах воєнного стану, зокрема підготовку до осінньо-зимового періоду, підтримку вразливих категорій населення, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, розвиток соціальних послуг та комунікацію державних програм.

Також учасники наради зосередилися на необхідності вдосконалення законодавчої бази у сфері соціального захисту. Йшлося про усунення наявних процедурних затримок та напрацювання змін, які дозволять надавати допомогу людям швидше, ефективніше та відповідно до актуальних потреб.

Окрему увагу приділили готовності соціальних закладів до можливих перебоїв із енергопостачанням. Наразі всі установи області забезпечені генераторами, запасами палива та мають відпрацьовані плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. У низці закладів впроваджуються альтернативні джерела енергії, зокрема сонячні електростанції.

Також ішлося про підтримку населення в громадах. Проведено понад 12 тисяч обстежень домогосподарств, за результатами яких понад 4 тисячі осіб отримали допомогу у вигляді палива, продуктів та необхідних речей. За участі міжнародних партнерів грошову допомогу на придбання твердого палива отримали майже 29 тисяч домогосподарств.

У межах реалізації державної субвенції в області планується створити близько 160 додаткових місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, а також покращити умови проживання для ще близько 30 людей.

Під час обговорення ключових питань соціальної політики та взаємодії з громадами міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін наголосив на важливості роботи безпосередньо на місцях.

«Ми приїхали сюди, щоб на місці почути ваші проблеми та надати зворотний зв’язок. Маємо чітке розуміння подальших кроків і будемо системно їх відпрацьовувати», – сказав Денис Улютін.

Начальник ОВА Віталій Кім підкреслив важливість оперативної підтримки населення та ефективності соціальних програм.

«Ми бачимо позитивний відгук людей на соціальні ініціативи. Навіть прості речі – базові набори, допомога родинам із дітьми – працюють швидко і ефективно. Це той випадок, коли підтримка реально доходить до людей і закриває їхні першочергові потреби», – зазначив очільник області.

Своєю чергою, директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва розповіла про розвиток мережі соціальних послуг у громадах, зокрема центрів життєстійкості, послуг раннього втручання та інклюзивної освіти.

За підсумками наради було окреслено ключові питання та пріоритети подальшої роботи. Окрему увагу приділили зворотному зв’язку від громад та практичним завданням, які потребують оперативного опрацювання. Крім того, під час візиту міністр ознайомився з роботою низки соціальних установ у Миколаєві, зокрема центрів підтримки, реабілітації та допомоги дітям і родинам.