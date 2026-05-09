На Миколаївщині водій на авто насмерть збив жінку

У селі Кумарі Первомайського району вдень 8 травня сталася смертельна аварія — автомобіль Renault Kadjar збив 50-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

За попередніми даними, ДТП сталася близько 13:00 біля місцевого магазину. За кермом Renault перебував 67-річний водій. У поліції кажуть, що жінка переходила дорогу у невстановленому місці.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини аварії та відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — про порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці також просять очевидців ДТП або людей, які мають будь-яку інформацію про аварію, звернутися за телефоном 050 013 01 48 або на лінію 102.

