 На Миколаївщині водій на авто насмерть збив жінку

У селі Кумарі Первомайського району вдень 8 травня сталася смертельна аварія — автомобіль Renault Kadjar збив 50-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

За попередніми даними, ДТП сталася близько 13:00 біля місцевого магазину. За кермом Renault перебував 67-річний водій. У поліції кажуть, що жінка переходила дорогу у невстановленому місці.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини аварії та відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — про порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У селі Кумарі Первомайського району вдень 8 травня сталася смертельна аварія. Фото: поліція Миколаївської областіУ селі Кумарі Первомайського району вдень 8 травня сталася смертельна аварія. Фото: поліція Миколаївської області
Правоохоронці також просять очевидців ДТП або людей, які мають будь-яку інформацію про аварію, звернутися за телефоном 050 013 01 48 або на лінію 102.

Нагадаємо, у Миколаївській області рятувальники дістали тіло чоловіка, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

