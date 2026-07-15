 На Миколаївщині за ₴6,8 млн відремонтують готель для проживання переселенців

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Головна Новини Суспільство 14:09, 15 липня, 2026

На Миколаївщині за ₴6,8 млн відремонтують готель для проживання переселенців

Ремонт укриття. Фото для ілюстрації з архіву МикВістіРемонт укриття. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

У Володимирівській громаді Баштанського району планують відремонтувати будівлю готелю, де облаштують житло для внутрішньо переміщених осіб.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro.

На виконання робіт передбачили 6 мільйонів 827 тисяч 501 гривню. Замовником робіт виступає Володимирівська сільська рада. Проєкт реалізують у межах державної програми зі створення фонду житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих і внутрішньо переміщених осіб.

Скриншот тендеру у системі публічних закупівель ProzorroСкриншот тендеру у системі публічних закупівель Prozorro

Ремонтуватимуть готель як за кошти державного бюджету так і за рахунок співфінансування громади. Відповідно до рішення, ухваленого на сесії Володимирівської сільської ради, 5,7 мільйона гривень надійшло з державного бюджету у вигляді субвенції. Ще 2 мільйони гривень виділить місцевий бюджет, та 435,7 тисячі гривень планують залучити з інших джерел, не заборонених законодавством.

Проєкт рішення про внесення змін у бюджет Володимирівської громадиПроєкт рішення про внесення змін у бюджет Володимирівської громади
Проєкт рішення про внесення змін у бюджет Володимирівської громадиПроєкт рішення про внесення змін у бюджет Володимирівської громади

Згідно з тендерною документацією, підряднику передбачений аванс у розмірі 30% вартості робіт, який виплатять протягом 10 банківських днів після підписання договору. Завершити ремонт мають до 25 грудня 2027 року.

Переможця тендеру визначать за найнижчою ціновою пропозицією, наразі учасники мають змогу подати свої пропозиції.

Нагадаємо, що на початку червня У Баштанській громаді відкрили 7 модульних будинків для родин, які були змушені залишити свої домівки через війну або втратили їх внаслідок бойових дій.

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Також нагадаємо, що у червні у Миколаєві під час перевірки житла для переселенців виявили низку проблем. Зокрема, питання пожежної безпеки, доступності для людей з інвалідністю, санітарних умов.

Також повідомлялося, що депутати Миколаївської міської ради не підтримали рішення про виділення земельної ділянки на проспекті Богоявленському комунальному підприємству «Свій дім» для реалізації проєкту будівництва модульних будинків.

Йдеться про земельну ділянку площею майже 3,6 гектара на проспекті Богоявленському в Корабельному районі Миколаєва. КП ММР «Свій Дім» планували надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щоб у подальшому передати цю землю підприємству в постійне користування. Комунікацію з партнерами, які планують встановлювати будинки, координує заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
партнерство
Інститут висвітлення війни та миру (IWPR)

Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.

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