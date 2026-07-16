В Україну повернули тіла 501 загиблого: їх мають ідентифікувати експерти

В Україну повернули тіла загиблих. Фото: Координаційний штаб

У четвер, 16 липня, в Україну передали тіла 501 загиблого, які, за інформацією російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Наразі правоохоронці та експерти проводять необхідні процедури для встановлення осіб загиблих.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть судово-медичні експертизи та інші необхідні дослідження для ідентифікації тіл.

Після встановлення особи загиблих їх передадуть родинам для поховання.

Нагадаємо, що у Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового, переданого з РФ, експерти знайшли гранату від ручного протитанкового гранатомета, яка могла вибухнути прямо в морзі.