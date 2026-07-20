На Миколаївщині зафіксували три випадки хвороби Лайма
-
- Кристина ЛеоноваКореспондентка
-
На Миколаївщині за минулий тиждень лабораторно підтвердили три випадки хвороби Лайма. Це інфекційне захворювання передається через укуси інфікованих іксодових кліщів.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Крім того, в області зареєстрували 72 випадки гострих кишкових інфекцій. Такі дані обговорили під час наради щодо епідемічної ситуації в регіоні.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
За звітний період спеціалісти також провели лабораторний та епідеміологічний моніторинг. Вони дослідили 29 зразків води з відкритих водойм, річкової та стічної води.
Окрім цього, фахівці провели 295 мікробіологічних досліджень, 123 дослідження на збудників інфекційних захворювань, 30 паразитологічних та 455 ентомологічних досліджень.
Також медики обстежили 45 об'єктів, де проводили дезінфекцію, дезінсекцію та дератизацію.
Нагадаємо, що з початку квітня до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві через укуси кліщів звернулося вже 3 людини.
Читайте також статтю «МикВісті»: «Чим небезпечні кліщі та що робити після укусу».
Останні новини про: Медицина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.