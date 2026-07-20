На Миколаївщині зафіксували три випадки хвороби Лайма

Три випадки хвороби Лайма зафіксували на Миколаївщині. Ілюстративне фото: Святошинська районна державна адміністрація

На Миколаївщині за минулий тиждень лабораторно підтвердили три випадки хвороби Лайма. Це інфекційне захворювання передається через укуси інфікованих іксодових кліщів.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Крім того, в області зареєстрували 72 випадки гострих кишкових інфекцій. Такі дані обговорили під час наради щодо епідемічної ситуації в регіоні.

За звітний період спеціалісти також провели лабораторний та епідеміологічний моніторинг. Вони дослідили 29 зразків води з відкритих водойм, річкової та стічної води.

Окрім цього, фахівці провели 295 мікробіологічних досліджень, 123 дослідження на збудників інфекційних захворювань, 30 паразитологічних та 455 ентомологічних досліджень.

Також медики обстежили 45 об'єктів, де проводили дезінфекцію, дезінсекцію та дератизацію.

Нагадаємо, що з початку квітня до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві через укуси кліщів звернулося вже 3 людини.

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