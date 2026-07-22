 Миколаївщина опинилася серед лідерів за обсягами збору ранніх зернових культур

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Головна Новини Суспільство 20:49, 22 липня, 2026

Миколаївщина опинилася серед лідерів за обсягами збору ранніх зернових культур

Миколаївщина — серед лідерів за обсягами збору ранніх зернових культур. Ілюстративне фото: МикВістіМиколаївщина — серед лідерів за обсягами збору ранніх зернових культур. Ілюстративне фото: МикВісті

Аграрії Миколаївської області увійшли до трійки лідерів за обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур.

Про це повідомила Миколаївська обласна рада.

Загалом, станом на 21 липня аграрії всіх областей обмолотили 1,34 мільйона гектарів , або 11% прогнозованих площ. А також намолотили 5,47 мільйона тонн зерна нового врожаю.

Зокрема, вже зібрали:

  • пшениці — 2,6 мільйона тонн із площі 633,2 тисячі гектарів при середній врожайності 41,1 центнера з гектара;

  • ячменю — 2,56 мільйона тонн із площі 580,5 тисячі гектарів при врожайності 44,1 центнера з гектара;

  • гороху — 301,4 тисячі тонн із площі 121,6 тисячі гектарів при врожайності 24,8 центнера з гектара.

За обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур наразі лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Зокрема:

  • Одеська область — 1596,7 тисячі тонн з площі 385 тисячі гектарів (пшениці — 616,5 тисячі тонн, ячменю — 858,2 тисячі тонн, гороху — 133,0 тисячі тонн);

  • Миколаївська область — 1302,6 тисячі тонн з площі 365,5 тисячі гектарів (пшениці — 694 тисячі тонн, ячменю — 521,7 тисячі тонн, гороху — 83,1 тисячі тонн);

  • Дніпропетровська область — 1004,6 тисячі тонн з площі 256,5 тисячі гектарів (пшениці — 712,2 тисячі тонн, ячменю — 273,5 тисячі тонн, гороху — 18,3 тисячі тонн).

Зазначається, що паралельно триває збір ріпаку. Озимий та ярий ріпак уже обмолотили на площі 216,2 тисячі гектарів, намолотили 429,6 тисячі тонн при середній врожайності 19,9 центнера з гектара.

Раніше повідомлялося, що взаємне посилення атак на морську логістику й судна в Чорному та Азовському морях призвело до збоїв у експорті аграрної продукції з України та Росії, викликавши стрибок світових цін на пшеницю.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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