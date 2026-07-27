Російські маркетплейси відмовляються компенсувати втрату товарів через атаки дронів

Російські маркетплейси зняли з себе відповідальність за втрату товарів під час атак БПЛА. Фото: Exilenova+

Російські маркетплейси почали змінювати умови співпраці з продавцями, знімаючи із себе відповідальність за втрату або пошкодження товарів унаслідок атак безпілотників, обстрілів та вибухів.

Про це повідомляє російське видання «Можем объяснить».

До таких змін долучився маркетплейс «Мегамаркет», який належить Сбербанку. Компанія оновила оферту для продавців, розширивши перелік форс-мажорних обставин. Згідно з новими правилами, маркетплейс не відшкодовуватиме збитки, якщо товари були пошкоджені або знищені внаслідок застосування озброєння, військової техніки, безпілотників, боєприпасів, обстрілів чи вибухів. Зміни набудуть чинності 8 серпня.

Як зазначає видання, аналогічні положення вже внесли до своїх договорів Wildberries, Ozon і «Яндекс.Маркет». Рішення ухвалили після серії атак українських безпілотників на російські складські комплекси.

За інформацією «Можем объяснить», після таких атак частина продавців отримала компенсації, які були у десятки або навіть сотні разів меншими за вартість втраченого товару. Деякі підприємці повідомляли про виплати у розмірі від 2 до 15 тисяч рублів при збитках, що сягали сотень тисяч рублів.

Крім того, продавці скаржилися на труднощі з поверненням навіть уцілілих товарів зі складів, а також критикували пропозиції маркетплейсів скористатися пільговими кредитами замість повноцінної компенсації завданих збитків.

Нагадаємо, що у Росії дрони атакували два логістичні центри Wildberries та завод із виробництва ракет.