На АЗС тестують систему, яка завчасно попереджатиме про дрони
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- Альона КоханчукРепортерка
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В Україні тестують програмне рішення, яке має попереджати персонал та відвідувачів автозаправних комплексів про наближення ворожих дронів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький після термінової наради з операторами ринку та представниками Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС і МВС.
За його словами, система дозволятиме визначати напрямок руху дронів і завчасно попереджати про загрозу. Наразі її тестують на автозаправних комплексах. Уряд планує після цього підключати до системи й інші підприємства.
«Вже тестуємо програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу», — повідомив Сергій Корецький.
Під час наради також обговорили запаси нафтопродуктів, логістику та ціни на пальне. За словами прем’єра, через події на Близькому Сході та перебої у світових ланцюгах постачання зростають ціни на нафту, що впливає і на український ринок.
Уряд також планує спростити митні процедури для бензовозів, як це було у 2022 році, та напрацювати рішення щодо залізничних перевезень.
Сергій Корецький заявив, що уряд надалі регулярно координуватиме дії з представниками паливного бізнесу.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів запустив експеримент із підземного зберігання частини мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Він діятиме під час воєнного стану, але не довше двох років.
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