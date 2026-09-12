 На АЗС тестують систему, яка завчасно попереджатиме про дрони

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Головна Новини Суспільство 20:09, 12 вересня, 2026

На АЗС тестують систему, яка завчасно попереджатиме про дрони

я дронів На АЗС тестують систему, яка завчасно попереджатиме про дрони. Фото: Telegram-канал прем’єр-міністр Сергій Корецькийя дронів На АЗС тестують систему, яка завчасно попереджатиме про дрони. Фото: Telegram-канал прем’єр-міністр Сергій Корецький

В Україні тестують програмне рішення, яке має попереджати персонал та відвідувачів автозаправних комплексів про наближення ворожих дронів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький після термінової наради з операторами ринку та представниками Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС і МВС.

За його словами, система дозволятиме визначати напрямок руху дронів і завчасно попереджати про загрозу. Наразі її тестують на автозаправних комплексах. Уряд планує після цього підключати до системи й інші підприємства.

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«Вже тестуємо програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу», — повідомив Сергій Корецький.

Під час наради також обговорили запаси нафтопродуктів, логістику та ціни на пальне. За словами прем’єра, через події на Близькому Сході та перебої у світових ланцюгах постачання зростають ціни на нафту, що впливає і на український ринок.

Уряд також планує спростити митні процедури для бензовозів, як це було у 2022 році, та напрацювати рішення щодо залізничних перевезень.

Сергій Корецький заявив, що уряд надалі регулярно координуватиме дії з представниками паливного бізнесу.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів запустив експеримент із підземного зберігання частини мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Він діятиме під час воєнного стану, але не довше двох років.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
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