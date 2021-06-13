В Одессе на ХVІ летней Универсиаде Украины по бадминтону студенты Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова заняли первое общекомандное место.
Об этом говорится в выпуске программы «Улица Спортивная» на канале «НИС-ТВ».
Бадминтонист Владислав Иванов рассказал, что турнир собрал игроков достаточно высокого уровня.
— Было много спортсменов, которые профессионально занимаются. По пальцам можно было пересчитать ребят, которые впервые держат ракетку, — рассказал Владислав Иванов.
Также НУК представляли Игорь Калиниченко, Дарья Пойда и Валерия Масайло.
Наставник николаевских спортсменов Александр Кунин рассказал, что наша команда взяла четыре из пяти наград.
— Результат, практически, на 100%. Было 9 команд, была Одесса, были Черновцы, Сумы, Киев, Николаев, Хмельницкий, — отметил Александр Кунин.
До этого в Николаеве завершился всеукраинский турнир по бадминтону памяти Косенчука.
В Одессе на ХVІ летней Универсиаде Украины по бадминтону студенты Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова заняли первое общекомандное место.
Об этом говорится в выпуске программы «Улица Спортивная» на канале «НИС-ТВ».
Бадминтонист Владислав Иванов рассказал, что турнир собрал игроков достаточно высокого уровня.
— Было много спортсменов, которые профессионально занимаются. По пальцам можно было пересчитать ребят, которые впервые держат ракетку, — рассказал Владислав Иванов.
Также НУК представляли Игорь Калиниченко, Дарья Пойда и Валерия Масайло.
Наставник николаевских спортсменов Александр Кунин рассказал, что наша команда взяла четыре из пяти наград.
— Результат, практически, на 100%. Было 9 команд, была Одесса, были Черновцы, Сумы, Киев, Николаев, Хмельницкий, — отметил Александр Кунин.
До этого в Николаеве завершился всеукраинский турнир по бадминтону памяти Косенчука.