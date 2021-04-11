С 8 по 11 апреля в Николаеве проходил V открытый всеукраинский турнир памяти тренера-преподавателя С.Н. Косенчука.

Об этом говорится в выпуске программы «Улица Спортивная» на канале «НИС-ТВ».

В этом году турнир впервые включили в европейский календарь соревнований. Однако пандемия коронавируса помешала многим иностранным спортсменам приехать в Николаев.

— Не смогли к нам приехать те же латыши, которые хотели беларусы, поляки, азербайджанцы и представители многих других стран, — рассказал старший тренер юниорской сборной Украины по бадминтону Александр Кунин.

В соревнованиях приняли участие больше 100 спортсменов в двух возрастных группах U15, U19 с Днепра, Киева, Львова, Одессы, Харькова, Херсона, Николаева и наши гости из Кишинева (Молдова).

Соревновались спортсмены двух возрастных категорий: 2003 и младше, а также 2007 и младше.

Спортсмены признаются, что в условиях карантина, когда присутствие зрителей запрещено, им как раз не хватает внимания и поддержки болельщиков.

Ранее сообщалось, что чера, 10 апреля, МФК «Николаев» одержал победу в выездном матче с «Горняк-Спорт» (г. Горишние Плавни), забив три гола.