Вчера, 10 апреля, МФК «Николаев» одержал победу в выездном матче с «Горняк-Спорт» (г. Горишние плавни), забив три гола.

Об этом сообщается на сайте николаевского футбольного клуба.

Матч проходил на стадионе «Юность» без зрителей.

Первые два мяча в ворота соперника футболисты МФК «Николаев» забили в первом тайме.

— На 40-й минуте арбитр усмотрел фол у игрока «Горняка-спорт» в его штрафной. Пенальти. Кушниренко не промахнулся. 0:1. А на второй компенсированной минуте первого тайма Одарюк после прострела Кравченко с фланга удвоил преимущество МФК “Николаев”. 0:2! — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Отмечается, что во втором тайме МФК «Николаев» контролировал игру. Хотя у «Горняка-спорт» и был шанс отбить один мяч.

— А на 81-й минуте был установлен окончательный счет. Грубо ошиблись защитники «Горняка-спорт», Одарюк выложил мяч под удар Рослякову, и тот с десяти местров не промахнулся. 0:3! — говорится в описании матча.

Напомним, в первом круге чемпионата МФК «Николаев» занял шестое место с результатом в 25 очков. В межсезонье футболисты провели месячный тренировочный сбор в Турции, где сыграли 8 контрольных поединков.