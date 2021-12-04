Украинский боксер Сергей Деревянченко, который 5 декабря проведет поединок среднего веса против Карлоса Адамеса, чувствует, что способен победить.

Об этом пишет Sport.ua.

Отметим, что победитель получит право драться с Хайме Мунгией за статус обязательного претендента на титул WBC.

— У меня все еще есть мотивация. Чувствую, что есть достаточно силы и мощи. Этот бой определит мою карьеру. И после боев с Головкиным и Чарло я чувствую, что способен показать свою силу. Я доволен. Я дрался с Головкиным, Джейкобсом и Чарло — со многими топ-боксерами. Я чувствую готовность. Я должен побеждать, и если я выиграю, то выхожу на элиминатор с Мунгией. И победа над ним уже выводит меня на бой за пояс, — сказал Сергей Деревянченко.