Украинский боксер Сергей Деревянченко, который 5 декабря проведет поединок среднего веса против Карлоса Адамеса, чувствует, что способен победить.
Об этом пишет Sport.ua.
Отметим, что победитель получит право драться с Хайме Мунгией за статус обязательного претендента на титул WBC.
— У меня все еще есть мотивация. Чувствую, что есть достаточно силы и мощи. Этот бой определит мою карьеру. И после боев с Головкиным и Чарло я чувствую, что способен показать свою силу. Я доволен. Я дрался с Головкиным, Джейкобсом и Чарло — со многими топ-боксерами. Я чувствую готовность. Я должен побеждать, и если я выиграю, то выхожу на элиминатор с Мунгией. И победа над ним уже выводит меня на бой за пояс, — сказал Сергей Деревянченко.
Ранее Сергей Деревянченко трижды дрался за титул, но проигрывал Головкину, Джейкобсу и Чарло.
Напомним, многократный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко является фаворитом в поединке с доминиканцем Карлосом Адамесом по мнению букмекерских контор.
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Украинский боксер Сергей Деревянченко, который 5 декабря проведет поединок среднего веса против Карлоса Адамеса, чувствует, что способен победить.
Об этом пишет Sport.ua.
Отметим, что победитель получит право драться с Хайме Мунгией за статус обязательного претендента на титул WBC.
— У меня все еще есть мотивация. Чувствую, что есть достаточно силы и мощи. Этот бой определит мою карьеру. И после боев с Головкиным и Чарло я чувствую, что способен показать свою силу. Я доволен. Я дрался с Головкиным, Джейкобсом и Чарло — со многими топ-боксерами. Я чувствую готовность. Я должен побеждать, и если я выиграю, то выхожу на элиминатор с Мунгией. И победа над ним уже выводит меня на бой за пояс, — сказал Сергей Деревянченко.
Ранее Сергей Деревянченко трижды дрался за титул, но проигрывал Головкину, Джейкобсу и Чарло.
Напомним, многократный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко является фаворитом в поединке с доминиканцем Карлосом Адамесом по мнению букмекерских контор.